X!

Sõja 1610. päev:Ukraina ründas Lõuna-Venemaa logistikakeskusi, Krimmis kadus taas elekter

Välismaa
{{1784693100000 | amCalendar}}
Krasnodaris põleb logistikakeskus
Krasnodaris põleb logistikakeskus Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina droonid tabasid ööl vastu kolmapäeva sihtmärke okupeeritud Krimmis ja Lõuna-Venemaal.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas kolmapäeval, 22. juulil kell 22.30:

- Ukraina tabas ründas okupeeritud aladel veel 13 alajaama

- Ukraina ründas Lõuna-Venemaa logistikakeskusi, Krimmis kadus taas elekter;

- Ukraina: rindel leidis päeva jooksul aset 188 lahingkokkupõrget;

- Zelenski vahetas välja Ukraina relvajõudude ülemjuhataja.

Ukraina tabas ründas okupeeritud aladel veel 13 alajaama

Ukraina mehitamata süsteemide väed tabasid operatsiooni "Krimmi väljalülitamine" raames Lõuna-Ukraina okupeeritud aladel veel 13 alajaama, sealhulgas 10 objekti ajutiselt okupeeritud Krimmis.

Mehitamata süsteemide vägede ülem Robert "Magjar" Brovdi andis operatsioonist teada sotsiaalmeedias.

"21. ja 22. juulil tabati edukalt 13 energiaobjekti Krimmis ja teistel ajutiselt okupeeritud aladel," märkis Brovdi.

Tema sõnul tabasid Ukraina väed 1.–22. juulini ühtekokku 117 energiataristu sihtmärki.

Ukraina ründas Lõuna-Venemaa logistikakeskusi, Krimmis kadus taas elekter

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina droonid tabasid ööl vastu kolmapäeva sihtmärke okupeeritud Krimmis ja Lõuna-Venemaal.

Venemaal Krasnodaris ja Stavropoli krais Nevinnomõsskis tabati veebikaubandusettevõtte Wildberries logistikakeskuseid. 

Krasnodari elanikud postitasid sotsiaalmeediasse fotosid ja videoid tulekahjust logistikakeskuses. Krasnodari krais ausv Wildberriesi logistikakeskus on üks suuremaid Venemaal. Ettevõttel on kümme sellist suurt logistikakeskust, millest viis on viimase nädala jooksul hävitatud.

Ukraina andis veel lööke okupeeritud Krimmis asuvate sihtmärkide pihta. Rünnakute tagajärjel said pihta elektrialajaamad Masandras, Jaltas ja Aluštas, mille tõttu tekkisid ulatuslikud elektrikatkestused, vahendas The Kyiv Independent. 

Ukraina ründas ööl vastu kolmapäeva ka Armaviri naftahoidlat, mis asub Krasnodari krais.

Ukraina: rindel leidis päeva jooksul aset 188 lahingkokkupõrget

Rindel leidis päeva jooksul aset 188 lahingkokkupõrget, teatas Ukraina relvajõudude peastaap teisipäeval. "Agressor korraldas ühe raketirünnaku, kasutades kaht raketti, andis 65 õhulööki, kasutades 192 liugpommi," edastas peastaap

Zelenski vahetas välja Ukraina relvajõudude ülemjuhataja

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas teisipäeva õhtul, et vabastab ametist relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ja nimetab tema asemele ühendvägede komandöri Mõhhailo Drapatõi.

Zelenski teatas kolmapäeval, et riigi relvajõudude kindralstaabi ülemaks saab Ihor Skõbjuk.

"Ühiselt koos Mõhhailo Drapatõi ja Jevheni Hmaraga otsustasime, et kindralmajor Ihor Skõbjukist saab Ukraina relvajõudude kindralstaabi uus ülem," ütles Zelenski sotsiaalmeediaplatvormil X.

Zelenski sõnul on Skõbjuk suurte kogemustega ohvitser, kes teenis õlg õla kõrval koos Drapatõiga.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1330 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 433 230 (+1330);

- tankid 12 163 (+2);

- jalaväe lahingumasinad  24 982 (+4);

- suurtükisüsteemid 46 492 (+57);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1958 (+3);

- õhutõrjesüsteemid 1513 (+0);

- lennukid 438 (+0);

- kopterid 354 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 1981 (+11);

- operatiivtaktikalised droonid 421 900 (+1610);

- tiibraketid 4933 (+0);

- laevad/kaatrid 34 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 123 702 (+355);

- eritehnika 4450 (+9);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Kyiv Independent, BNS

Samal teemal

taavi libe saade

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

14:00

Argo Ideon: OTP pank muudab julgeimad Vene unistused reaalsuseks

13:58

Tallinna reaalkooli ja Hiiu kooli ehitustööd on graafikust maas

13:55

EL trahvis USA tehnoloogiahiidu Google'it 890 miljoni euroga

13:52

Tour de France'i dopingujuhid eitavad süüdistusi Seixasi eelistamises

13:48

Loodusmuuseumi direktoriks saab endine teletorni juht Riina Roosipuu

13:46

Selgus kogu Tartuffi programm

13:45

Sotsid eelistavad presidendikandidaadina jätkuvalt Madiset Uuendatud

13:36

Meedia: Ukraina korraldas Venemaale ulatusliku droonirünnaku Uuendatud

13:28

Talunikud: päriselu põllul ja tähenduslik määrus ei pruugi kokku minna

13:19

Meedia: DeChambeau protestis karistuse vastu ja ähvardas helistada Trumpile

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

22.07

OpenAI tehisarumudel korraldas omaalgatusliku küberrünnaku

13:36

Meedia: Ukraina korraldas Venemaale ulatusliku droonirünnaku Uuendatud

22.07

Venemaa suunab Siberis toodetud autokütust Moskvasse

22.07

Sõja 1610. päev:Ukraina ründas Lõuna-Venemaa logistikakeskusi, Krimmis kadus taas elekter Uuendatud

22.07

Tervishoiueksperdid soovitavad ravikindlustuse kohustuslikuks muuta

22.07

Helen Lepalaan: mitte ükski rahvusooperi solist ei käi minu juures laulutunnis

22.07

Parvlaevade Ormsö ja Kihnu Virve meeskonnad korraldavad hoiatusstreigi

22.07

ERJK menetleb Luisa Värgi ja Kadri Tali sotsiaalmeediapostitusi

22.07

Kasvavad PR-kulud tekitavad ka riigikogus küsimusi, EISA peab neid vajalikuks

08:45

30 ühiskonnategelast pakuvad presidendikandidaadiks Indrek Laulu

ilmateade

SPORT

13:52

Tour de France'i dopingujuhid eitavad süüdistusi Seixasi eelistamises

13:19

Meedia: DeChambeau protestis karistuse vastu ja ähvardas helistada Trumpile

12:36

Bolšunov süüdistab Norrat Venemaa suusatajate eemal hoidmises

12:01

Barcelona uueks peatreeneriks saab Sloveenia koondise peatreener

loe: kultuur

13:48

Loodusmuuseumi direktoriks saab endine teletorni juht Riina Roosipuu

13:46

Selgus kogu Tartuffi programm

12:49

Galerii: Kaarsillal avati Eesti esimest noortepealinna tähistav näitus

11:35

Astrid Nõlvak: Hiiu Folk oli tänavu teadlikult väiksema mahuga

loe: eeter

13:28

Talunikud: päriselu põllul ja tähenduslik määrus ei pruugi kokku minna

12:26

Renee Meriste: Ameerika elust igatsen kõige rohkem kogukonnatunnet

11:06

Loomaaias avati šimpansite, elevantide ja saarmaste tehtud maalide näitus

10:12

Kunstiajaloolane: portselanist supitirin oli omal ajal lõunalaua skulptuur

Raadiouudised

12:30

USA ja Saudi Araabia sõlmisid tuumaleppe

12:25

Täna algab pärimusmuusikafestival Viljandi Folk

12:20

Raadiouudised (23.07.2026 12:00:00)

09:20

Raadiouudised (23.07.2026 09:00:00)

22.07

Päevakaja (22.07.2026 18:00:00)

22.07

Tallinna Endla tänava tunnelite ehitusleping lõpetatakse Uuendatud

22.07

Narva volikogu koguneb pühapäeval uusi linnajuhte valima

22.07

Pärnu võimuliit lõi kõikuma

22.07

Ehitamine on aastaga üle kolme protsendi kallimaks läinud

22.07

Raadiouudised (22.07.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo