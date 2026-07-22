Sõja 1610. päev:Ukraina ründas Lõuna-Venemaa logistikakeskusi, Krimmis kadus taas elekter

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina droonid tabasid ööl vastu kolmapäeva sihtmärke okupeeritud Krimmis ja Lõuna-Venemaal.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas kolmapäeval, 22. juulil kell 22.30:

- Ukraina tabas ründas okupeeritud aladel veel 13 alajaama

- Ukraina ründas Lõuna-Venemaa logistikakeskusi, Krimmis kadus taas elekter;

- Ukraina: rindel leidis päeva jooksul aset 188 lahingkokkupõrget;

- Zelenski vahetas välja Ukraina relvajõudude ülemjuhataja.

Ukraina tabas ründas okupeeritud aladel veel 13 alajaama

Ukraina mehitamata süsteemide väed tabasid operatsiooni "Krimmi väljalülitamine" raames Lõuna-Ukraina okupeeritud aladel veel 13 alajaama, sealhulgas 10 objekti ajutiselt okupeeritud Krimmis.

Mehitamata süsteemide vägede ülem Robert "Magjar" Brovdi andis operatsioonist teada sotsiaalmeedias.

"21. ja 22. juulil tabati edukalt 13 energiaobjekti Krimmis ja teistel ajutiselt okupeeritud aladel," märkis Brovdi.

Tema sõnul tabasid Ukraina väed 1.–22. juulini ühtekokku 117 energiataristu sihtmärki.

Ukraina ründas Lõuna-Venemaa logistikakeskusi, Krimmis kadus taas elekter

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina droonid tabasid ööl vastu kolmapäeva sihtmärke okupeeritud Krimmis ja Lõuna-Venemaal.

Venemaal Krasnodaris ja Stavropoli krais Nevinnomõsskis tabati veebikaubandusettevõtte Wildberries logistikakeskuseid.

Krasnodari elanikud postitasid sotsiaalmeediasse fotosid ja videoid tulekahjust logistikakeskuses. Krasnodari krais ausv Wildberriesi logistikakeskus on üks suuremaid Venemaal. Ettevõttel on kümme sellist suurt logistikakeskust, millest viis on viimase nädala jooksul hävitatud.

Ukrainian attack drones struck another distribution center belonging to the Russian e-commerce giant Wildberries this morning.



The facility, located in Krasnodar, has been completely engulfed in flame. pic.twitter.com/rLVofyfw9A — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 22, 2026

Ukraina andis veel lööke okupeeritud Krimmis asuvate sihtmärkide pihta. Rünnakute tagajärjel said pihta elektrialajaamad Masandras, Jaltas ja Aluštas, mille tõttu tekkisid ulatuslikud elektrikatkestused, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina ründas ööl vastu kolmapäeva ka Armaviri naftahoidlat, mis asub Krasnodari krais.

Additionally, an oil depot in Armavir, Krasnodar region, in Russia has been struck. A large fire can be seen.



This was a very successful night for Ukrainian long-range drones. pic.twitter.com/mp6COGaAG2 — (((Tendar))) (@Tendar) July 22, 2026

Ukraina: rindel leidis päeva jooksul aset 188 lahingkokkupõrget

Rindel leidis päeva jooksul aset 188 lahingkokkupõrget, teatas Ukraina relvajõudude peastaap teisipäeval. "Agressor korraldas ühe raketirünnaku, kasutades kaht raketti, andis 65 õhulööki, kasutades 192 liugpommi," edastas peastaap

Zelenski vahetas välja Ukraina relvajõudude ülemjuhataja

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas teisipäeva õhtul, et vabastab ametist relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ja nimetab tema asemele ühendvägede komandöri Mõhhailo Drapatõi.

Zelenski teatas kolmapäeval, et riigi relvajõudude kindralstaabi ülemaks saab Ihor Skõbjuk.

"Ühiselt koos Mõhhailo Drapatõi ja Jevheni Hmaraga otsustasime, et kindralmajor Ihor Skõbjukist saab Ukraina relvajõudude kindralstaabi uus ülem," ütles Zelenski sotsiaalmeediaplatvormil X.

Zelenski sõnul on Skõbjuk suurte kogemustega ohvitser, kes teenis õlg õla kõrval koos Drapatõiga.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1330 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 433 230 (+1330);

- tankid 12 163 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 24 982 (+4);

- suurtükisüsteemid 46 492 (+57);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1958 (+3);

- õhutõrjesüsteemid 1513 (+0);

- lennukid 438 (+0);

- kopterid 354 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 1981 (+11);

- operatiivtaktikalised droonid 421 900 (+1610);

- tiibraketid 4933 (+0);

- laevad/kaatrid 34 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 123 702 (+355);

- eritehnika 4450 (+9);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.