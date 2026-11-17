Viljandi linnavalitsus vabastas septembris töölt ametniku, kes oli enda hallatavate ostude pealt poekettides kogunevaid boonuspunkte isiklikuks otstarbeks kasutanud. Ametnik on praeguseks tööle ennistatud, kuid prokuratuur algatas boonusraha kasutamise asjaolude väljaselgitamiseks kriminaalmenetluse.

Viljandi linnapea Jaak Pihlak tegi septembris politseile avalduse Viljandi linnahoolduse juhataja Marion Küti kohta, kes kasutas enda hallatavate asutuste ostude pealt kogunevaid boonuspunkte isiklikuks otstarbeks.

Avalduses märkis linnapea, et boonuspunktid on kohaliku omavalitsuse asutusele kuuluv varaline hüve, kuid Viljandi linnahoolduse nimel boonusprogrammiga liitunud Kütt ostis nende eest robuttolmuimeja ja akupangad.

Soetatud esemeid ei võetud Viljandi linnahoolduse raamatupidamises arvele ega kajastatud dokumentatsioonis. Samuti ei saadetud arveid raamatupidamisele

Kui linnapea Kütilt selle kohta aru päris, kinnitas Kütt, et esemed asuvad Viljandi linnahoolduse ruumides ning tõi need linnapea palvel linnavalitsusse. Kontrollimisel selgus aga, et tegu pole samade seadmetega, mis olid boonuspunktide eest ostetud ning linnavalitsus järeldas, et Kütt asendas omastatud esemed teadlikult teiste esemetega ning esitas valeandmeid.

Linnapea sõnul esitas Kütt juhtunu kohta korduvalt valeväiteid ning mõjutas ka oma alluvaid teadlikult eksitavaid selgitusi anda, mistõttu kaotas ta usalduse.

Pihlak palus politseil uurida, kas tegu on õigusrikkumisega ning kui see on nii, määrata õiglane karistus. Ühtlasi vabastati Kütt usalduse kaotamise pärast töölt.

Sakala kirjutas, et nädal aega hiljem ennistati Kütt aga tagasi tööle, ehkki Pihlak kinnitas, et politseile esitatud materjale tagasi ei võeta ja linnahoolduses tehakse audit.

Prokuratuur alustas linnaasutuse kogutud boonuspunktide isiklikuks otstarbeks kogumise asjaolude selgitamiseks kriminaalmenetlust, kinnitas ERR-ile prokuratuuri nõunik Jukko Nooni.

"Praegu käib eeluurimine," lisas ta.

Selle kohta, miks ametist vabastatud Kütt tagasi tööle ennistati, ei ole Sakalal õnnestunud temalt kommentaari saada ning ka ERR-ile jäi Viljandi linnapea telefonitsi tabamatuks. Pihlak on varem üksnes öelnud, et arvestades selgunud uusi asjaolusid ning arutelu tulemusi jätkab Kütt Viljandi linnahoolduse juhi ametikohal.

Kütt on süüdistusi alusetuks nimetanud ning ütles väljaandele, et kuna Stokkeri peakontoris on selles küsimuses menetlus pooleli, siis vastavalt linnavalitsusega saavutatud kokkuleppele ta menetluse kestel selle teemaga seotud kommentaare ja selgitusi ei jaga.