Kell 20 "Impulsis": droonioht ja julgeolekuolukord
ETV saates "Impulss" tuleb sel nädalal juttu drooniohust ja julgeolekuolukorrast, sest möödunud nädal tõi ärevaid teateid ja Vene eriteenistus proovis rünnata Eesti kaitsetööstusettevõtet Threod.
Stuudios arutlevad Eesti endine esindaja NATO-s Jüri Luik, ajakirjanik Andrei Hvostov, julgeolekuekspert Ilmar Raag, kaitsepolitsei pressiesindaja Marta Tuul, rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Marek Kohv ja kaitseväe peastaabi ülem kindralmajor Vahur Karus.
"Impulss" algab ETV-s teisipäeval kell 20. Saatejuhid on Anna Pihl ja Taavi Eilat.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi