Ka Turu-uuringute aktsiaseltsi erakondade toetuse küsitluse tulemused näitavad, et Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) on möödunud Isamaast.

Küsitluse andmetel juhib reitingutabelit Keskerakond, mida toetas 23 protsenti valimiseelistust omavatest täisealistest Eesti kodanikest. Kuuga Keskerakonna reiting ei muutunud. Teisele kohale tõusis SDE kahekümne protsendiga. Nende toetus kasvas oktoobriga võrreldes lausa kuus protsendipunkti. Kolmandale kohale langes Isamaa, mille toetus oli 18 protsenti ehk üks protsendipunkt vähem kui oktoobris. Ka viimase Emori küsitluse tulemused näitasid, et sotsiaaldemokraadid on Isamaast ette läinud.

Uku Toom