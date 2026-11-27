Uus relvaseadus peaks olema ideoloogiline nihe riigi suhtumises relvaomanikesse.

"Siiamaani on seda ideoloogiliselt käsitletud sedapidi, et relva omamine justkui oleks julgeolekuoht. Aga me peame mõtlema nii, et relva omamine ja kasutamine, vastupidi, peab võimendama riigikaitse tahet," lausus riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Peeter Tali (Eesti 200).

Paar näidet. Kaitseliitlasel oleks tulevikus lihtsam jätta endale isiklik relv, mille ta on soetanud organisatsiooni liikmena. Eelnõu võimaldaks tal see endale jätta, kui ta kaitseliidust lahkub.

"Kui inimene on kvalifikatsiooni tõestanud ja ta lahkub kaitseliidust, siis ta loovutab ainult oma teenistusrelva. Aga isiklikuks otstarbeks võetud tsiviilrelvad peaks ta saama võimalusel endale edasi jätta," ütles siseminister Igor Taro (Eesti 200).

Eelnõu puudutab ka Eesti kaitsetööstusettevõtteid, mis saaks edaspidi Eestis käidelda sõjarelvi. Sõjarelvi käitleb praegu GoCraft, mis hooldab ja remondib kaitseväe tehnikat, millel on peal relvad.

"Me käsitlemegi kaitsetööstusettevõtteid osana riigikaitsevõimest. Ja me loome neile võimalused, et kui nad soovivad relvi edaspidi ehitada, arendada, parandada, katsetada – et see regulatsioon oleks olemas," lausus Taro.

Sel nädalal jõustuvad kehtiva relvaseaduse muudatused, mis puudutavad praegust relvaomanikku. Laskeinstruktor Dmitri Udras ajab näpuga järge.

"Need, kellel on üks seaduslik tulirelv ja hoiutingimusteks on määratud varjatud ja kõrvalistele isikutele raskesti avastatav koht, peab olema relvakapp," ütles Udras.

Teine asi on kohad, kus harjutada laskmist. Näiteks Soome valitsus otsustas Ukraina sõja alates ehitada neid 50 protsenti juurde.

"Täna Eestis on minu teada 66 lasketiiru. Aastal 1940 oli 1000 lasketiiru. Meil on väga vähe alles. Ja me ei ole näinud seda, et valitsusel oleks programm neid kiiresti juurde ehitada," lausus relvaseaduse vabatahtlik nõustaja vandeadvokaat Aku Sorainen.

Riik on sõnades sama meelt, tahaks võimaldada neid rajada relvaomanikel oma krundile, kuid kehtiva seaduse muudatused seda endiselt ei soodusta. Kui näiteks mullast tagavalli sees on kolme sentimeetri suurune kivi, ei vasta paik eeskirjadele.

"Näiteks püstolist mitte vähem kui seitse meetrit laseme metallmärke. Kuidas see kivike on ohtlikum kui see metallmärk? Minu jaoks ei ole arusadav," nentis Udras.

Uue relvaseaduse eelnõu puhul on asjaosalistel organisatsioonidel võimalik 188 lehekülge läbi lugeda ja ettepanekuid teha. Relvaseadus on plaanis vastu võtta veel praeguse riigikogu koosseisuga.