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Terras: Herem tahab kujundada riigikaitse arengukava oma näo järgi

Eesti
Eurosaadikute debatt Arvamusfestivalil
Eurosaadikute debatt Arvamusfestivalil Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Eesti

Riigikaitse kümneaastane arengukava tuleb üle vaadata, sest kevadest alates on Ukraina sõjas toimunud muudatused - eeskätt puudutab see merelisi ja õhukaitse võimeid, sõnas kaitseminister Martin Herem. Herem tutvustab oma seisukohti riigikaitse nõukogule järgmisel nädalal.

Kevadel valmis riigikaitse arengukava, kuid Heremi hinnangul peab seda taas muutma. Riigikaitsekoimisjoni liikmed leiavad, et riigikaitse arengukavu oleks pidanud muutma ka pärast Venemaa sissetungi Gruusiasse, hiljem Krimmi ja siis pärast täiemahulise sõja algust, kui julgeolekuolukord muutus.

"Tänaseks oleks küll eeldanud, et see riigikaitse arengukava on võtnud arvesse Ukrainas toimuvat. Ja sellele vastavalt juba ka planeeritud. Aga mõneti on see ka hinnang eelnenud planeerimisprotsessile, kui selliste plaanide eluiga nii lühike on," lausus riigikogu riigikaitsekomisjoni liige ja erukindral Meelis Kiili.

Samas ei vaidlusta kaitsekomisjoni liikmed täiendavate võimete nagu kergehävitajate soetamist. Nüüd peab suuremate kaitsekulutustega valmistuma võimeteks, mis võtavad aega.

"Viie protsendiliste kaitsekuludega on võimalik ehitada üles kvalitatiivselt teine sõjaaja kaitsevägi, kui näit kahe või kolme protsendiga. Seetõttu loomulikult peame vaatama, mida me soovime näha või mida meil on vaja 2050. aastaks," ütles riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Leo Kunnas.

Ka eelmine kaitseminister Hanno Pevkur arutas kerghävitajaid ja laevu õhuväe ja mereväe ülemaga - ja väljavaateid hävitajate soetamiseks.

"Eelkõige õhudomeenis, aga ka merel me neid arutelusid nii mere- kui õhuväega juba üsna pikalt pidasime. Kerghävitajate mõte õhuväe poolt oli laual juba mõnda aega. Põhiküsimus on selles, kas neid on võimalik soetada ja eelkõige rahaliselt. Sa pead kusagilt ära võtma - kas näiteks maaväe pikamaa tulest või vähendad laevade hulka - kuskilt pead vähendama," ütles Pevkur.

Endine kaitseväe juhataja Riho Terras mõistab, et kaitseminister tahab arengukavale peale vaadata enne, kui käe alla paneb.

"Ütleme seda, et ta tahab oma nägu seda kava kujundada. Oma prioriteetidest lähtuvalt. Tema aeg ametis on väga lühike. Kui sa tahad midagi mõjutada, siis tuleb mõjutada pikaajalisi plaane, et reaalselt jätta mingit jälge," lausus Terras.

Kaitseväe juhataja, kelle sõjaline nõuanne arengukava aluseks on, viibib välislähetuses ega saanud oma seisukohti "Aktuaalsele kaamerale" tutvustada.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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