Tartumaal avatakse homme koos esimese advendiga uisuhooaeg. Uisutada saab nii Tartu südames kui ka Lähtel, kus viimased ettevalmistused käivad täie hooga.

Tartu raekoja platsil antakse veel viimast lihvi, et seitsmendat aastat järjest kerkiv uisuväljak pühapäevaks külastajatele avada. Poolteise nädalaga on kasvatatud 15-sentimeetri paksune jääkiht ning viimasena külmutatakse paika piirded. Jäämeistrite suurim mure on aga heitlik ilm.

"Vihmad ja tuuled mõjutavad kõige rohkem. Ütleme pluss viis, kui rääkida plusskraadidest, ei ole veel suur probleem, sest uisumasin külmutab ja siis ta hoiab," ütles Tartu sündmuste korralduskeskuse tehniline spetsialist Robert Piiskoppel.

Advendiajal on õhtuti kesklinnas rahvast jääl palju, mistõttu soovitab Piiskoppel algajatel tulla uisutamist proovima pigem tööpäeva hommikupoolikul.

"Tuleb olla ettevaatlik, jälgida reegleid. Siin on rahulikud sõitjad, päris kiirendustesti siin teha ei saa," sõnas ta.

Esimesest advendist saab Tartumaal uisutada lausa kahel uisuväljakul ja üks neist on Lähtel. Viie päevaga on seal jää kasvanud viie sentimeetri paksuseks ja on uisutamiseks täiesti valmis

Neljandat hooaega avatavale Lähte väljakule kulus üle 50 kuupmeetri vett. Kui tavaliselt pelgavad jäämeistrid vihma, siis seal pöörati sadu hoopis enda kasuks.

"Kuna me alles kasvatasime jääd, siis seekord me katsime uued kihid peale ja nii läkski, et see oli lihtsalt puhas boonus veena, mis taevast tuli," ütles Lähte uisuväljaku jäämeister Valeeri Rubeika.

Lähtel käib jää peal juba vilgas treening.

"Tegelikult on kõik valmis, me lasimegi juba kohaliku kogukonna peale. Nagu te näete taustal, käib meil suusalaste treening siin. Kuna lund ei ole, kasutavad kohe selle ära, et nad saavad oma mingeid harjutusi siin teha," lisas Rubeika.

Uisuväljakutel saab liuelda seni, kuni jää kevadpäikesele vastu peab.