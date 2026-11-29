Kreeka teatas pühapäeval, et viimased 48 tundi olid tänavu migrantide saabumise poolest kõige raskemad. Nädalavahetusel päästeti Kreeta ranniku lähedal paatidest umbes 1000 inimest ja veel sajad jõudsid saarele, vahendas Reuters.

Kreeka rannikuvalve teatel päästsid võimud pühapäeval kolmelt paadilt 190 inimest, keda Euroopa Liidu piiriagentuuri Frontex droonid Kreeta lähedal märkasid. Päästetud viidi lähedalasuvatesse Kaloi Limenese ja Ierapetra sadamatesse.

Kreeka rannikuvalve ametnik ütles Reutersile, et laupäeval päästeti Kreeta lähedal enam kui tosinas päästeoperatsioonis üle 1000 migrandi ning saare rannikule jõudis kokku umbes 700 inimest. Samal päeval leiti lähedalasuva Gavdose saare kaljuselt rannikult kahe migrandi surnukehad.

Rändeminister Thanos Plevris ütles pühapäeval telekanalile Skai, et viimase 48 tunni jooksul saabunud migrantide hulk oli tänavu kõige keerulisem. Kokku viibib saarel nüüd umbes 2500 migranti, mis ületab kohalike vastuvõtukeskuste võimekuse.

Kohaliku meedia kaadrite järgi viidi sajad migrandid bussidega saare idaosas asuvasse Heraklioni sadamasse. Kuna sealse ajutise majutuskeskuse kohad olid täis, viibisid paljud lageda taeva all.

Plevrise sõnul suundub järgmisel nädalal Kreetale laev, mis hakkab migrante korrapäraselt Kreeka mandriosa vastuvõtulaagritesse vedama.

Kreeka on pikka aega olnud Lähis-Idast, Aafrikast ja Aasiast pärit migrantide ning pagulaste peamine sisenemiskoht Euroopasse. Riik oli 2015.–2016. aasta Euroopa rändekriisi eesliinil, kui selle saartele saabus peamiselt Türgist ligi miljon inimest.

Kuigi saabujate arv on pärast seda vähenenud, sest Ateena on tugevdanud mere- ja piiripatrulle, on viimastel aastatel järsult kasvanud Liibüast lähtuv ränne. Peamiselt Bangladeshi elanikest ja Sudaani konflikti eest põgenevatest inimestest koosnev voog on avanud uue lõunasuunalise rändetee Gavdose saarele ja Kreeta lõunarannikule.

Kreeka on tänavu kiirendanud tagasilükatud varjupaigataotlejate kodumaale saatmist ning soovib koos nelja teise Euroopa Liidu liikmesriigiga hakata paljusid neist alates järgmisest aastast saatma Rwandas asuvasse väljasaatmiskeskusesse.