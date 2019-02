Veebikaubandushiid Amazon teatas, et loobub plaanist rajada oma uus peakorter New Yorki, viidates mõne kohaliku poliitiku vastuseisule.

New Yorgi Long Islandi piirkond on üks kahest paigast, mille Amazon mullu oma teise peakorteri HQ2 asupaigana välja valis.

"Kuigi küsitluste kohaselt toetab 70 protsenti New Yorgi elanikest meie plaane ja investeeringuid, on hulk osariigi ja kohalikke poliitikuid teinud selgeks, et nad meie kohaloleku vastu ega tee meiega koostööd selliste suhete nimel, mis on projekti jätkamiseks vajalikud," on öeldud Amazoni avalduses.

Amazon märkis, et ei taasava pakkumist ning jätkab nagu kavandatud peakorteri rajamisega Virginia põhjaossa ning logistikakeskusega Tennessee osariigis Nashville'is.