Valgamaa õpilasfirmad pakuvad peamiselt ökokaupa ja puidust tooteid

Valgamaa lapsed teavad, et kui sobilikku toodet poest ei leia, tuleb see ise valmistada, nii teevad Valgamaa õpilas- ja minifirmad ökokaupa, puidust esemeid ja põnevaid mänge.

Poevalik pakub näksimiseks igasugu krõpse, aga need pole just kõige tervislikumad. Kikerherne snäkid on, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kuna paljud inimesed snäkivad telekavaatamise kõrvale, siis meie teeme just sellist tervislikku snäkki, mis ei annaks lisakilosid juurde. Me ostame poest vee sees herned, siis kurname neid, maitsestame ja röstime ahjus. Umbes ööpäev kuivavad ja siis pakendame neid," kirjeldas õpilasfirma Kikerherne Snäkk esindaja Cätrin Rikka.

Moes on vanad ja ehk kasutudki asjad uues kuues. Vanadest lauajuppidest ja söögiriistadest saab nagisid, kui kõike seda nutikalt disainida.

"See kõik on puhas käsitöö. Oleme ära kasutanud vanad lauad. Need lauad, mis siin, on minu enda kodust vanad aialipid. Ja kõik need kahvlid on leitud pööningutelt või second hand poodidest. Tahaks teha sellest õpilasfirmast reaalse ettevõtte ja neid nagisid edasi toota," rääkis õpilasfirma Kogra Äri esindaja Karl Johannes Tsarjov.

Hargla kooli õpilased said oma osavusmängudega ligi paarikümne Nupp Nokib konkursil osaleja seas esikoha. Nemad toodavad redeligolfi mängu. Algne idee on pärit netiavarustest, kuid Hargla noorte mäng on tehtud omamoodi.

"See on väga lihtne õuemäng. Mäng käib 21 punktini ja eesmärk on visata golfipallid astmete peale," selgitas minifirma R-Golf esindaja Piia Ruotsi.

Kaks noort meest, kes nelja aasta eest ise võistlesid, on nüüd ettevõtjad ja hindasid täna nooremate nutikust ja ka üldisemaid trende.

"Suund on rohkem totilustusele, ökotoodetele, ka puidust asjad - need on praegu noorte seas päris populaarsed," ütles Rainer Tamm.

"Kui meie tegime neli aastat tagasi õpilasfirmat, siis oli toitlustusalast tegevust väga vähe," märkis Kermo Küla.

Õpilased teevad ka kaarditaskuid, prillitoose ja ikka on populaarsed lõhnaküünlad.

Et konkurss hõlmas mitte ainult toodet, vaid ka raamatupidamise tundmist ja müügioskusi, ütlevad noored, et palju aega võtva käsitöö juures saab firma plussi jääda küll. Ja kui ikka Kagu-Eestis häid töökohti pole, tuleb need ise luua.