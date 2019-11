Värska gümnaasiumil on ette näidata üle 20-aastane õpilasfirmade tegutsemise ajalugu. Nii võib öelda, et laupäeval kogunesid õpilasfirmad Lõuna-Eesti koolidest ja ka Petserist õpilasfirmade sünnihälli, et teha esimene katsetus, kui hästi vaid loetud kuudega väljamõeldud toode müüb ja kas paikapandud turundusstrateegia on piisavalt hea, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meil rändab ostukott, BÄG nimeline. Väga toredad neiud on siin ja võlusid mu ära, peaks mainima. Ostan kohe kaks, üks läheb kingituseks," rääkis laada külastaja Evely Rebane.

"Eriliselt äge oli Treffneri kooli noorte idee, kuidas kondimootoriga mobiili laadida. Kahju, et see alles ideetasandil on, aga küll ta tuleb päriselt ka," ütles laata külastanud Urve Lehestik.

Traditsiooniliste õpilasfirmade toodete nagu riidest kottide, uudsete maiustuste ja ehete kõrval olid noored välja tulnud uudsete toodetega. Näiteks kaubeldi laadal hambapesutablettidega.

"Hambapesutablett on selline tablett, mille sa pistad suhu, hammustad katki ning see hakkab sul suus vahutama ja siis sa saad hambad ära pesta. Enamus inimesi ei tea, millega nad pesevad või mis on nende hambapasta sees. Meie teame - kõik on loodusest, enamus on Eestist ja seal ühtegi plastmassi ega polümeeri või sellist asja pole," rääkis ÕF Münt müügimees Aksel Joonas Reedi.

"Hästi palju on ökoloogia teema ja ka taaskasutus, naturaalsed materjalid, kohalik tooraine - sellised märksõnad jooksevad siin läbi. Hästi palju on puitu - puidu väärindamine, et mitte ei viida mets meil siit välja, vaid et seda võiks ju väärindada veel rohkem. See on ju hästi tore," rääkis laada korraldaja Ingrit Kala.

Näiteks võiski puidust lõikelaudade ja liudade kõrval laadalt leida ka puidust käekoti, mis valiti ka laada parimaks tooteks.

"On olemas erinevaid tooteid - lipse, käekelli -, mis on tehtud puidust. Miks mitte teha kotte," ütles ÕF Taleio tegevjuht Marite Mäesaar.

Õpilasfirmade laada üks eesmärk on julgustada noori juba oma tulevikule mõtlema ja näidata, et käsitööettevõtlus on äärealadel üks võimalusi ellu jääda ja ära elada.