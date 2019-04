Tundub, et kaugel pole päev, mil pean püksata õue minema, sest parteid on mu paljaks, täitsa paljaks varastanud, teatab Rein Sikk Vikerraadio päevakommentaaris.

Kõik algas aastaid tagasi, mil sõber kinkis mulle Gröönimaal ... rukkilillega lipsunõela. Ta teadis, et rukkilill on meie rahvuslill. Kandsin rukkilillesümboliga lipsunõela uhkusega, kuni avastasin, et sama sümbolit kasutab EKRE. Kuna ma ei soovinud oma lipsunõelaga näida end EKRE toetajana, siis kadus see mu igapäevasest garderoobist.

"Kuna ma ei soovinud oma klaasist kaelaehtega näidata end IRL-i reklaamijana, kadus seegi mu garderoobist."

Sama jama tekkis teise sõbra, klaasikunstniku kingitusega. Ta valmistas klaasist muhu männa ehk kaheksakanna, soomeugrilaste ühe ürgseima sümboli. Seda klaasist kaheksakanda sai kanda lipsu asemel koos triiksärgiga. Väga efektne oli. Aga paraku vaid selle päevani kui tänase Isamaa eelkäija IRL selle sümboli, muhu männa ehk kaheksakanna äkitselt enda omaks kuulutas ja ise seda rohkelt kasutama hakkas. Kuna ma ei soovinud oma klaasist kaelaehtega näidata end IRL-i reklaamijana, kadus seegi mu garderoobist.

Kahjuks tabas sama kurb kolikambri saatus ka kolmanda sõbra kingitud Võduvere küla särki, sest selle peal on tõrvikuid. Need tõrvikud sümboliseerivad 1240. aastatel esmamainitud küla põlisperesid. Paraku näeb mõni tänane inimene neis aga hoopis tõrvikurongkäikude reklaami.

Rahvatantsuansambel Tarvanpää, mille koosseisus ma rahvusliselt jalga keerutan, tegi mõne aasta eest enesele uued särgid, rohelist värvi nimelt. Kui nendega kambakesi Rakvere ööjooksul osalesime, kostis publiku hulgast mitu korda tervitushüüdeid: "Elagu Keskerakond!" Oli ju keskpartei rohelise värvi jõuliselt just enesele kinnistanud. Kuna mitmed meist, rahvatantsijaist, ei soovinud oma särgiga näida Keskerakonna krooniliste reklaamijatena, kadus seegi särk mõnest garderoobist.

Punast salli mu kaelas on peetud sotside sümboli ekspluateerimiseks ning levitamiseks, kärtssinise jope toon tundub aga kahtlaselt sarnane Isamaa jopede ja sallide omaga. Seega out, mõlemad!

"Nüüd seevastu olen mõnigi kord pidanud vastama küsimusele, et kas toetan oma ajaloolisi kaabusid kandes EKRE-t ja nende kaabustet peremehi."

Kõige suurem jama on mul aga kaabudega, selliste natuke lötakate kaabudega, metsameeste omadega. Sarnastega uhkeldasid hiljaaegu Edgar Valter ning tema loodud kangelane Sammalhabe. Olen neid vingeid ja kalleid kaabusid hankinud Soomest polaarjoone tagant, Saamimaalt Inari linnast ühest kindlast poest. Sinna olen sattunud iga seitsme aasta tagant.

Nüüd seevastu olen mõnigi kord pidanud vastama küsimusele, et kas toetan oma ajaloolisi kaabusid kandes EKRE-t ja nende kaabustet peremehi. Mõtlen nüüd hoolega, millal ja kelle seltskonnas kaabu pähe panen ja millal mitte. Tõtt-öelda olen seepärast ka kerge kevadnohu saanud, et jätsin korra kaabu kandmata.

Olen kuulnud, et mõni inimene on loobunud päikeseprillide peas kandmisest, et mitte tunduda Indrek Tarandi kloonina.

Ajaloolise tõe huvides huvides tuleb mainida sedagi, et kaks 20. sajandi kõige koledamat parteid kasutasid samuti pätsatud sümboleid. Nii pärinevad ju auväärsed sümbolid viisnurk ja svastika ehk haakrist tegelikult aastatuhandete hämarusest. Omasid tähtsat ja õilsat tähendust kuni parteid viisnurga ja svastika kõige koledamal kombel ära solkisid, paha haisuga täitsid. Suisa inimsuse vastaseks muutsid.

Nojah, aga mis mul sellest teadmisest kasu, kui varsti pole siin Eestis miskit pähe, selga ja kaela panna. Kuuluta või parteide tõttu kasutamata jäävate riiete hulgimüük välja, et uued osta. Kui vaid ostes ette teaks, mis värvile või sümbolile erakonnad täna hammast ihuvad.

