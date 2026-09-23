Financial Timesi andmetel võis Ryani ja teiste Prantsuse kodanike vabastamine olla seotud kokkuleppega Usmanoviga seotud sanktsioonide küsimuses. Samal ajal on Prantsusmaa suurendanud oma toetust Aserbaidžaaniga konfliktis olevale Armeeniale.

Ryan mõisteti spionaažisüüdistuste alusel vangi, kuid Aserbaidžaani president Ilham Alijev andis talle kolmapäeval armu.

Prantsusmaa tegi aktiivselt lobitööd, et Usmanov sanktsioonide nimekirjast eemaldataks. See tekitas ohu, et kogu EL-i Venemaa-vastaste sanktsioonide nimekiri, mis hõlmab umbes 3000 inimest ja üksust, võib jääda uuendamata. Teisipäeval jõudsid EL-i riigid siiski kokkuleppele.

Prantsusmaa Euroopa asjade minister Benjamin Haddad rõhutas, et kokkulepe näitas EL-i ühtsust ja valmisolekut jätkata Venemaale majandusliku surve avaldamist.

Usmanov alustas äritegevust juba Nõukogude Liidu lõpuaastail ning rikastus 1990. aastatel. Ta on tegutsenud aktiivselt nii kaevanduse, panganduse kui ka telekommunikatsiooni valdkonnas. Samuti on ta töötanud Gazpromiga seotud firmades ning väidetavalt on ta viimastel aastakümnetel olnud lähedastes suhetes ka Kremli režiimiga. Usmanovi seos Aserbaidžaaniga ei ole täpselt teada.