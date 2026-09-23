X!

Kersna: ERR-i nelja-aastane rahastamismudel jõuab peagi valitsusse

Eesti
Foto: Priit Mürk/ERR
Eesti

Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Liina Kersna (Reformierakond) sõnas, et Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) nõukogu liikmete arvu suurendamine aitab vältida poliitilisi mõjutusi uue juhatuse esimehe valimisel. Samuti loodab ta, et valitsus jõuab peagi ERR-i nelja-aastast rahastamismudelit puudutava eelnõuni.

Sel nädalal lisandus ERR-i nõukogusse kolm uut eksperti: Tartu Ülikooli sotsioloogiaprofessor ja akadeemik Veronika Kalmus, Tallinna Ülikooli kultuuriajaloo professor ja akadeemik Marek Tamm ning pikalt erameedias töötanud meediaekspert Merit Kopli.

Kersna sõnul oli seadusemuudatuse vajadus ilmselge.

"Põhjus on väga lihtne ja selle nimel muutsime suve hakul ka ERR-i seadust, sest nõukogus oli fraktsioonide esindajate ehk poliitikute ülekaal ekspertide üle. See ei ole avalik-õigusliku ringhäälingu juhtimise puhul hea praktika, et poliitikud juhivad rahvusringhäälingut," rääkis Kersna.

Vastates kahtlustele, nagu sooviks koalitsioon seadusemuudatusega kindlustada endale sobiva juhatuse esimehe valimise, rõhutas Kersna sõltumatuse olulisust.

"Kui meil on rahvusringhäälingus eksperte rohkem, usun ma, et juhatuse esimehe valimine ei saa olema poliitilise kauplemise objekt – mida see ei tohigi olla. Rahvusringhäälingu juht ei tohi olla poliitilise taustaga ega mõjutatav," ütles ta. "Usun, et kui nõukogus on nüüd nii palju tõesti sõltumatuid ja häid eksperte, on ka suurem tõenäosus, et rahvusringhääling saab endale väga tugeva uue juhi," lisas poliitik.

Kersna nentis, et ekspertide valimise protsess kujunes inetuks poliitiliste süüdistuste tõttu.

"Kui eelnõu viimasel lugemisel väitsid opositsioonisaadikud, et kirjutavad ümbrikusse kolm nime, keda me väidetavalt valime – ajal, mil minul polnud õrna aimugi, keda me lõpuks valime, sest meil polnud kandidaate ega väljakuulutatud konkurssigi –, tundus see äärmiselt ebaõiglane. Mul on kahju, et protsess selliseks kujunes. Samas oli konkurss väga aktiivne, meil oli kokku 40 kandidaati ja nende seas väga tugevaid eksperte. Kui oleks saanud valida viis nõukogu liiget, oleks saanud kindlasti ka viis väga head liiget," lausus ta.

ERR-i rahastuse nelja-aastane raamleping võib jõuda valitsusse

ERR-is on palju töötajaid, kes saavad kultuuritöötaja miinimumpalka. Kersna tõdes, et palkade ja eelarve küsimus on tõsine murekoht, kuid viitas riigi üldisele julgeolekuolukorrale.

"Jah, see on mure, aga samas peame endale meelde tuletama, mis olukorras me oleme: juba mitmendat aastat käib sõda. Oleme tõstnud makse selleks, et kasvatada kaitsekulutusi, ja see on olnud oluline," selgitas Kersna.

"Kuid see ei tähenda sugugi, et peaksime kõrvale jätma riigi ülesehitamise. Ka väga rasketel aegadel peame oma riiki ehitama, sealhulgas seisma demokraatlike väärtuste eest, mille eest seisab ka rahvusringhääling. On selge, et peame selle eest seisma," lausus Kersna.

Teravalt on üleval ka ringhäälingu pikemaajalise rahastamise küsimus.

"Kui vaatame üldiselt Euroopa ja maailma trende, siis demokraatlikud väärtused on need, mille eest peame seisma, ning avalik-õiguslik ringhääling ja vaba ajakirjandus on kindlasti üks demokraatliku ühiskonna alustalasid," rääkis Kersna.

"Mulle väga meeldib, et selles seaduseelnõus pakutakse välja rahastamismudel, mis annab rahvusringhäälingule pikema eelarvekindluse: mitte üheaastased eelarved, vaid raamlepinguga nelja-aastased eelarved, millesse oleks arvestatud näiteks tarbijahinnaindeks või keskmise palga kasv. See annaks kindluse ja ma tõesti loodan, et jõuame seda veel menetleda," lausus poliitik.

Küsimusele, miks arutati enne eelarvet ERR-i nõukogu küsimust, mitte ei tehtud mõlemat muudatust ära koos suve hakul, vastas Kersna, et "eelmise seadusemuudatuse kontekstis ei tehtud seda seetõttu, et saime juba süüdistusi seaduse liiga ulatuslikus muutmises – et muudatuste hulk läheb liiga laiaks."

"Teadsin, et valitsus plaanib tulla rahvusringhäälingu rahastamise eelnõuga välja eraldi. Seepärast püüdsime hoida kindlat joont, et meie räägime nõukogust ja ekspertide ülekaalu vajalikkusest," sõnas Kersna.

Küsimusele, kas on võimalik, et vaatamata raamlepingule järgmise nelja aasta jooksul toetus ERR-ile riigieelarvest ei kasva kordagi, vastas Kersna ebamääraselt, et Eestis on tõesti valdkondi, kus kulud on kindlate näitajatega indekseeritud, kuid see on suuresti sotsiaalvaldkond ja kõigis valdkondades see sugugi nii ei ole.

Toimetaja: Mari Peegel, intervjueeris Joosep Värk

Allikas: "Otse uudistemajast"

Samal teemal

nutiproov

pea tööle!

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

13:15

Kersna uutest valimistest: Reformierakonnale on tehtav 20 kohta riigikogus

13:11

Permakultuuri eestvedaja: toidusalusid võiks linnas rohkem olla

12:58

Maailma ühel mainekamal ultrajooksul osaleb kaks eestlast

12:55

Leedule ei meeldi USA soov Valgevenest kaaliumväetist osta

12:54

Noorte motosportlaste debüüt suurvõistlusel lükkub esisõitja vigastuse tõttu edasi

12:40

Ljubljanas avatakse nukuteatrimuuseumi rändnäitus "Teatrinukk röntgenis"

12:29

Südalinna teatri luksuslik sisekujundus sündis kullapulbri ja munakollastega

12:22

Hadjar ja Red Bull lõid käed veel üheks hooajaks

12:20

Raadiouudised (23.09.2026 12:00:00)

12:16

Kersna: ERR-i nelja-aastane rahastamismudel jõuab peagi valitsusse

ringhääling 100

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

22.09

USA mõttekoda esitas stsenaariumi, kuidas võiks toimuda Vene sissetung Narva

11:23

Trump: sõda lõpeb kiiremini, kui inimesed arvavad Uuendatud

05:50

Paljud töötud ei pea tulevikus enam igal kuul töötukassas nõustamisel käima

22.09

Jaanus Rahumägi: ma pole ühegi moonahankega seotud

08:20

Zjuganov ennustab Putini kursi ja sõja jätkudes Venemaale lüüasaamist

22.09

Tartus Siuru alal tulid maapõuest välja uusaegsed veerennid

22.09

Ukraina lennutab relvastatud maadroone vaenlase tagalasse

22.09

Vseviov: kuuldused Venemaa peatsest rünnakust on proportsioonist väljas

22.09

Sõja 1672. päev: Ukraina õhurünnakud tabasid kahte Vene naftatöötlemistehast Uuendatud

11:59

Tsahkna ERR-ile: USA uus kontingent jõuab peagi Eestisse Uuendatud

ilmateade

SPORT

12:58

Maailma ühel mainekamal ultrajooksul osaleb kaks eestlast

12:54

Noorte motosportlaste debüüt suurvõistlusel lükkub esisõitja vigastuse tõttu edasi

12:22

Hadjar ja Red Bull lõid käed veel üheks hooajaks

11:39

EOK koostas Eesti sportlastele soovitused Venemaa ja Valgevene sportlastega võistlemiseks

loe: kultuur

12:40

Ljubljanas avatakse nukuteatrimuuseumi rändnäitus "Teatrinukk röntgenis"

12:02

Eesti filmitegijad kutsuvad avalikus kirjas valitsust tõstma filmirahastust kolme miljoni võrra

10:43

Pildid: Tallinnas esilinastus Ove Mustingu mängufilm "Seatapp"

10:36

Rahvusballeti tantsija Karina Laura Leškin toob publiku ette kaks lühiballetti

loe: eeter

13:11

Permakultuuri eestvedaja: toidusalusid võiks linnas rohkem olla

12:29

Südalinna teatri luksuslik sisekujundus sündis kullapulbri ja munakollastega

11:48

Hobiaednikud: tomatillost ja tšillist saab särtsaka mekiga salsa verde

10:35

Päästjad on aidanud nii hüljatud tarantlit kui toonekurge, kelle pesa põles

Raadiouudised

11:00

Kohtla-Järve ja Jõhvi on kõikidele lastele koolikohad leidnud

10:45

Saksamaa valitsuskoalitsioon on pärast lüüasaamisi liidumaade valimistel suure surve all

10:30

Hinnatõus on pannud inimesi prügi rohkem liigiti koguma

09:20

Raadiouudised (23.09.2026 09:00:00)

22.09

Tallinn algatas ERR-i vana telemaja kinnistu detailplaneeringu

22.09

Siuru kaevetöödel tulid välja ajaloolised veerennid

22.09

Dataseliga seotud lepingute kaitse riigisaladusega tekitab küsimusi

22.09

Päevakaja (22.09.2026 18:00:00)

22.09

Õpetajate hoiatusstreigis osales 15 000 haridustöötajat

22.09

Eesti kinnisvaraarendajad vaatavad üha enam Läti poole

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo