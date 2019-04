Egiptuses algas kolmepäevane rahvahääletus presidendi ametiaja pikendamise ja volituste suurendamise üle. Parlament on konstitutsioonimuudatused juba heaks kiitnud.

Kaheksa aasta eest kukutas demokraatiat nõudev liikumine Hosni Mubaraki valitsuse. Endine ohvitser Abdel Fattah al-Sisi omakorda kukutas islamiäärmuslasest Moslemivennaskonda esindanud presidendi Muhammed Mursi. Alguses oli Sisi vastuvõetav nii demokraatidele kui ka Mubaraki pooldajaile, aga aja jooksul on ta riiki järjest rohkem Mubaraki mudeli juurde tagasi viinud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sisi kriitikud leiavadki, et uute põhiseadusparandustega kinnistatakse autoritaarne võim lõplikult. Kui põhiseaduse parandused referendumil läbi lähevad, saab Sisi püsida võimul vähemalt 2030. aastani.

"Ausalt öeldes, ma hääletan, et ma pole nõus. Ma pole nõus presidendi valitsusaja pikendamisega kuue aastani. Meil oli juba üks referendum, mille tulemusel me leppisime kokku, et valitsusaeg olgu neli aastat," rääkis Magdy.

Peale pikema ametiaja saab Sisi ka õiguse nimetada ametisse riigikohtu kohtunikke ning prokuröre.

Väga väike on tõenäosus, et konstitutsiooniparandused läbi ei lähe, sest Sisi pooldajaid on Egiptuses piisavalt.

"Varem istusin ma kodus, ei julgenud ustki lahti teha. Nüüd ma tunnen, et kõikjal on turvaline, kõnnin mööda tänavaid ja ei karda midagi. Hinnad on veidi tõusnud, aga mis siis sellest. Jumala abiga, sellest saame üle," ütles Mervat.

Presidendi populaarsust on vähendanud majandusreformid ning avaliku sektori kärped. Kui heaks presidendiks Sisit tegelikult peetakse, ei peaks selguma aga mitte hääletustulemustest, vaid hoopis valimisaktiivsusest. Poliitikavaatlejate hinnangul ei viitsi Sisis pettunud egiptlased lihtsalt jaoskondadesse ilmudagi.