Mailis Reps: tulevik on haritud, kõlbeliste ja ettevõtlike inimeste päralt

Head eksamitegijad!

Mul on rõõm teid tervitada täna, käesoleva õppeaasta eksamite sessiooni avapäeval. Peatselt asute kirjutama oma esimest riigieksamit, see on uus ja huvitav kogemus.

Eksamite aeg nõuab teilt kahtlemata pingutust ja keskendumist, kuid samal ajal pakub see periood ka omamoodi ootusärevust kõigile neile, kellel on peres või tutvusringkonnas vähemalt üks koolilõpetaja.

Ehk olete isegi märganud, et lõpueksamite ajal on paljudel silmis äratundmisrõõmu väljendav pilk, eriti lapsevanematel. Kunagine ja praegune kogemus saavad sillaks, mis ühendab põlvkondi: aitab meenutada varasemat kooliteed ja mälestusi kunagistest kaaslastest ja õpetajaist. Me kõik oleme veendunud, et tulevik on haritud, kõlbeliste ja ettevõtlike inimeste päralt.

Mõned teist kindlasti juba ootavad, et saaks õpitu vääriliselt lõputunnistuseks vormistada ja edasi liikuda. Kuid kindlasti on ka neid, kes tunnevad, et kordamiseks ja õppimiseks oleks olnud vaja veidi rohkem aega, kasvõi üht päeva lisaks.

" Nüüdseks oleme jõudnud selleni, et eesti keel on maailmas arenenumate keelte hulgas."

Tänavu on eesti keele eksamit teha seda erilisem, et 2019. aastal tähistame eesti keele aastat. Tähistame, sest esmakordselt mainiti eesti keelt riigikeelena sada aastat tagasi. Nüüdseks oleme jõudnud selleni, et eesti keel on maailmas arenenumate keelte hulgas, meil on eestikeelne kultuur, meedia ja teadus, ning eesti keeles on võimalik omandada haridust kuni doktorikraadini välja.

Teie jaoks on kätte jõudnud aeg seni õpitu kokku võtta. Ega asjata kutsuta lõpueksameid ka küpsuseksamiteks. Varsti saate teada, kui valmis te olete astuma järgmisi samme haridusteel. Otsustada tuleb ise ja ka vastutada tuleb ise. Loodan, et teie kõigi ees avanevad uksed meelepäraste valikuvõimalustega. Usun, et annate endast parima ja olete edaspidigi innukad õppima, küsima, uurima, otsima ja avastama.

Head noored, teie teadmised, tarmukus ja ettevõtlikkus on targa ja tegusa Eesti kujunemiseks väga tähtsad.

Teravat sulge ja tarku mõtteid tänaseks eksamiks! Edu kogu eksamiperioodiks! Uudishimu ja visadust kõikide oma soovide elluviimiseks tulevikus! Olge tublid!