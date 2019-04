Riigikontrolör Janar Holm: demokraatia vajab valgustatud valijat

Just valijaskonna kannatlik ja järjekindel valgustamine – mitte tema liigne pimestamine välklambi sähvatust näkku suunates ega mõistuse hämardamine – on ennekõike valitud rahvaesindajate roll ja vastutus, aga samamoodi on see ka kõigi riigi teenistuses olijate kohus, ütles riigikontrolör Janar Holm teisipäeval riigikogu pidulikul istungil Asutava Kogu kokkutulemise 100. aastapäeva puhul.

Holm tsiteeris enam kui kümne aasta eest ajakirjas Akadeemia ilmunud artiklit, mille autor on füüsikust teadlane Tiit Kärner: "... iseseisva riigi rahvas vastutab ise selle eest, milline on tema valitsus või valitseja. [---] Olukord, kus rahvas kujutleb end suurima kannatajana omaenda valitsuse all, on groteskne, naeruväärne ja alandav."

Nii vastutame vabade kodanike ja valijatena mis tahes tulemuse eest, mis lõpuks riigikogu saalis meie valiku läbi seaduseks saab, rõhutas Janar Holm.

"Seetõttu on eriti oluline meeles pidada meie kõigi, eriti aga just parlamendi liikmete rolli vastutustundliku valitsemise ja faktipõhise otsustamisruumi kujundamisel – ühiskonnale maailma asjade selgitamisel tasakaalukal ja faktidel põhineval viisil. Vaadates arengut nii laias maailmas kui ka meil, on üha tähtsam, et valijaskond oskaks vastutustundlikult kasutada demokraatiat ja tema instrumentaariumi," rääkis riigikontrolör.

Ta meenutas ka ajaloolase ja ühiskonnategelase, sõjaeelse Eesti ühe tippintellektuaali Peeter Tarveli sõnu, et tulevikudemokraatia suudab visa ja süstemaatilist tööd nõudvaid ülesandeid täita vaid ühel eeldusel – nimelt siis, kui haritud pead ei poe oma kitsasse teokarpi ega eemaldu laiast ühiskonnast ja ei kummarda teenimisvalmis karjerismiinnus iga võimu, milline see ka ei oleks.