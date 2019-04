"Õigusriigi kestmise eelduseks ongi mõistmine, et õigused on kõige otsesemalt seotud kohustustega ja vastutusega," ütles president. Ta toonitas, et iga riigikogu liige on oma otsustes vaba ja vastutab oma südametunnistuse ees.

"Vastutus siin saalis toimuva eest on ei kellelgi muul kui igal riigikogu liikmel. Vastutus iga väljaöeldud sõna eest. Vastutus iga langetatud otsuse eest. See vastutus on individuaalne, tehtud ainult oma südametunnistuse ees – sellest kõigest kõneleb meile põhiseaduse IV peatükk," rääkis Kaljulaid. "...jah, igal hääletusel on riigikogu liige oma otsuses vaba. Sellega võtab ta alati ka kogu vastutuse," kordas president.

"Muuhulgas vastutab iga riigikogu koosseis kõigi meie vabaduse ja inimõiguste eest. Nii on see olnud Asutavast Kogust saati. Tuletan siinkohal meelde Asutavas Kogus vastu võetud Eesti esimese põhiseaduse kodanike põhiõiguste peatükki, mis sõnastas väga selgelt meie tollased seisukohad: "Ei või olla avalikõiguslikke eesõigusi ja paheõigusi, mis olenevad sündimisest, usust, soost, seisusest või rahvusest."," tsiteeris president Kaljulaid.

Presidendi sõnul põgenetakse vabaduseta maalt vabadusse. "Sellepärast on isikuvabadused, meediavabadus, sõnavabadus, ettevõtlusvabadus meie riigis kõige tähtsamad. Seni kuni meil on need vabadused, valivad inimesed võimaluse siin olla, siia tulla – ja mitte siit minna," lisas ta.

"Kordan veelkord – Eesti inimesed on vabad. Eesti ettevõtjad on vabad. Eesti ajakirjanikud on vabad. Eesti loomeinimesed on vabad. Eesti riigikogu liikmed on vabad. Tõeliselt vabad, koos vastutusega iga oma sõna ja iga oma teo eest," jätkas ta.

Ilmse viitena uude valitsusse kuuluma hakkava Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) poliitikute juttudele Eestit juhtivast süvariigist rõhutas president: "Eesti riigis ei ole struktuure, mida ei oleks allutatud seadusandlikule ja parlamentaarsele kontrollile. Eesti riigis ei ole allhoovuseid, mida suunataks läbipaistmatult, kellegi teise kui eesti rahva huvides. Eesti riiki ei juhita mitte kusagilt mujalt kui siit saalist. Ainult siit saalist. Kõik, mis Eesti riigis ja riigiga juhtub, on selle saali vastutus. Iga vastupidine väide, ükskõik kellele siis ka viidatakse kui "tegelikule suunajale", on katse oma vastutusest kõrvale hiilida."

"Lõpetuseks kordan veelkord siinsamas saalis aprilli alguses öeldut: meie põhiseaduse mõte elab, kui Eesti kodanike ja patriootidena demokraatlikke väärtusi kasutame ja laseme neid ka teistel kasutada," lõpetas president oma kõne riigikogu pidulikul istungil.