Deutsche Bank ja Commerzbank lõpetavad ühinemiskõnelused

Pärast uudise teatavakstegemist Frankfurdis Deutsche Banki aktsia hind pisut tõusis, Kommertzbanki aktsia hind aga langes, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Võrreldes viimase majanduskriisi ajaga on aktsiate hinnad kukkunud üle 90 protsendi.

Deutsche Banki tegevust uuritakse seoses Danske Banki rahapesuskandaaliga.

Saksamaa valitsus on püüdnud seista kahe kommertspanga ühinemise eest, et toetada Saksa ettevõtete tegevust nende tõhusamal investeerimisel välismaale, hoogustada eksporti ning aidata kaasa rahvusliku finantshiiu loomisele. Seni on pangandusturg Saksamaal olnud väga killustunud.

"Oli hea ja õige pidada neid läbirääkimisi kahe Saksamaa suurima panga ühinemise üle. Kõnelused olid konstruktiivsed ja ausad, aga meie - Deutsche Bank - ütlesime kohe alguses, et me taotleme ühinemist vaid siis, kui sellel on majanduslik mõte. Kahjuks polnud see nõnda pärast kuuenädalast hindamist ja konstruktiivseid kõnelusi," rääkis Deutsche Bank Groupi pressiesindaja Jörg Eigendorf.

Pangandusekspert Tim Sims ütles, et kõneluste lõpetamisel on Saksa pangandusmaastikul suured tagajärjed.

"Deutsche Banki jaoks tähendab see veelgi suuremat survet radikaalseks muutuseks, peamiselt USA investeerimispanga osas. Comerrzbank'i jaoks on aga veelgi suurem välismaise ülevõtmise võimalus. Oleme täheldanud huvi välismaalt: Itaaliast Unicrediti poolt ja Hollandi ING panga poolt," selgitas Sims.