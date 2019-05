Saksamaa panganduskontsern Deutsche Bank tuvastas, et nende arvutisüsteemis olnud tarkvaratõrge tekitas olukorra, et ligi kümmekond aastat ei saatnud süsteem õiguskaitseorganitele teateid mõnede potentsiaalselt kahtlaste rahaülekannete kohta.

Juhtum on järjekordseks tagasilöögiks Deutsche Banki mainele - pank on juba maksnud sadu miljoneid dollareid trahve rahapesuvastaste reeglite rikkumise ja sanktsioonide eiramise eest ning ettevõte on mitmes riigis samadel põhjustel endiselt uurimise all, kirjutab ajaleht Financial Times.

Panga pressiesindaja kinnitas, et probleem puudutab mitmeid finantskuritegu vastaseid süsteeme. 2010. aastal kasutusse võetud tarkvara pidi tagantjärele uurima kahtlasi mustreid klientide käitumises. Sisuliselt seisnes probleem selles, et tarkvara 121 parameetrist olid kaks valesti seadistatud.

Viga avastati panga enda töötajate poolt, kui eelmisel sügisel hakati sisemisi tööprotsesse reformima. Pressiesindaja rõhutas, et Deutsche Bank tegutseb vea võimalikult kiire parandamise nimel ning on sellel teemal kontaktis ka võimuesindajatega.

Hetkel pole siiski kindel, kas nimetatud probleemi tõttu üldse jäi mõni kahtlane tehing avastama, sest pangas on kasutusel mitmeid finantskuritegude vastaseid süsteeme ning seega võisid need teised süsteemid problemaatilisi ülekandeid siiski korrektselt tähele panna.

Mure Deutsche Banki sisekontrolli pärast suurenes käesoleval nädalal pärast seda, kui ajaleht New York Times kirjutas, et pank oli otsustanud mitte teavitada võimuorganeid potentsiaalselt kahtlastest rahaülekannetest, mida tehti praeguseks USA presidendiks saanud Donald Trumpi ja tema väimehe kontodelt ning millele pööras aastatel 2016-2017 tähelepanu üks panga töötaja.

Uudis tarkvaratõrke kohta sai teatavaks päev enne seda, kui toimub aktsionäride koosolek, mille puhul ei saa välistada, et hakkavad kõlama üleskutsed vahetada välja Deutsche Banki austerlasest esimees Paul Achleitner. Viimane oli tugeva surve all juba enne tarkvaratõrke avastamist - käesoleval nädalal kukkus Deutsche Banki aktsia hind taas kord ajaloo madalaimale tasemele.