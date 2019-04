Neljapäeva keskpäevast saadik tuli päästeametisse palju kõnesid inimestelt põhiliselt Lõuna- ja Kesk-Eestist, kes nägid õhus sinist vinet ning tundsid suitsuhaisu. Päästeamet reageeris kõikidele väljakutsetele, kuid ühtegi tulekahju ei tuvastatud.

Et tuvastada võimalikku suitsuallikat, tegi politsei- ja piirivalveameti lennuk Eesti kohal kontrollreidi.

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Ragne Keisk ütles kell 19:45 ERR-ile, et lend on lõppenud ning ohtu ei tuvastatud. "Ilmselt on nii, nagu sünoptikud arvavad, et kuskilt Venemaalt või Valgevenest," pakkus ta suitsuvine ja -haisu põhjuseks.

Keisk, kes viibis ise Tartu lähedal, ütles, et ka õhtuks polnud suits Lõuna-Eestis taevast kadunud. "Kui taevasse vaadata, siis päris selge pole seal siiani, vaid endiselt on kaugusse vaadates näha suitsu," kirjeldas ta.

Päästeameti lõuna piirkonnast öeldi ERR-ile kell 20, et leviva suitsuvine põhjuseks ei ole kindlasti tulekahju Eesti territooriumil. Kontrollreidi teinud lenduri sõnul oli näha, et suitsupilv oli liikunud Tallinna ja Türi vahele ning Türist lõuna pool polnud suitsupilve lennukist enam näha.

Päästeameti vastutava korrapidaja Toomas Kääparini sõnul võttis päästeamet ühendust ka Vene Föderatsiooni Pihkva oblasti päästjatega, et täpsustada sealseid olusid tulekahjude kohta, mille suits võiks Eestisse kanduda. Kuid ka Pihkva oblastis ei ole praegu ühtegi aktiivset põlengut.

Kuivõrd NASA satelliitpildilt on näha, et Venemaal ja Valgevenes on metsapõlengud, on esialgu üks selgitus, et suits tuli Eestisse sealt.