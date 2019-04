Ülemaailmne küsitlus: inimesed on üha enam vihased ja stressis

Rahvusvahelise uuringufirma Gallup iga-aastases globaalses raportis uuriti 140 riigi 150 000 inimeselt nende positiivsete ja negatiivsete tundmuste kohta viimase aasta jooksul, kirjutab BBC, ning kolmandik vastanutest kinnitas, et nad kannatavad stressi all. Iga viies vastanust oli aga viimase aasta jooksul olnud vihane või kurb.

Kõige kehvemalt tunnevad ennast Tšaadi inimesed Aafrikas, neile järgnevad Nigeri elanikud. Kõige positiivsem riik on uuringu andmetel aga Paraguai Lõuna-Ameerikas.

Uurijad keskendusid küsitluses osalejate tundmustele päev enne uuringu toimumist. Intervjuude käigus küsiti inimestelt näiteks, kas nad naersid või naeratasid eelmisel päeval ja kas neist peetakse lugu. Umbes 71 protsenti inimestest ütles, et nad olid päev enne uuringut tundnud märkimisväärsel määral rõõmu.

Samas leiti küsitluse käigus, et stressitase on maailmas saavutanud uue taseme ning kasvanud on murelikkus ja kurbus. 39 protsenti küsitluses osalenutest ütles, et eelmisel päeval olid nad tundnud muret ning 35 protsenti oli stressis.

Riikide pingerea positiivses otsas troonivad Paraguai, Panama ja Guatemala, kus inimesed väitsid end kogevat hulgaliselt positiivseid emotsioone iga päev. Uuringu autorid seletavad seda tendentsi asjaoluga, et Ladina-Ameerika inimesed kalduvad nägema elus rohkem helgemaid külgi.

Enim negatiivseid emotsioone kogesid Tšaadi elanikud, kellest paljud tunnistasid näiteks, et olid viimase aasta jooksul pidanud toidu nimel võitlema. 61 protsenti Tšaadi elanikest olid aga kogenud füüsilist valu. Tšaadi inimestest rohkem stressis olid aga inimesed USA-s ja Kreekas. Uuringu järgi tundubki kõige enam stressis olevat Kreeka rahvas.