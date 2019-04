Politsei kasutab kevadise liikluse rahustamiseks uut võimalust

Sel aastal on politseinikud kinni pidanud üle 13 500 kiiruseületaja. Lisaks on teeäärsed kiiruskaamerad kolme kuu jooksul fikseerinud ligi 21 000 kiiruseületamist. Kevadise liikluse rahustamiseks katsetab politsei võimalust, et avalikustab "Terevisiooni" saates liikluspatrullide asukohad.

Tallinna-Pärnu-Ikla maantee 30-s kilomeeter täna kell üks päeval. Paar minutit pühapäeval kella 12 paiku Tallinna-Pärnu-Ikla maantee 30. kilomeetril kiirusemõõtmist ja esimene raske jalaga autojuht peab selgitusi jagama, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Vähem kui paari tunni jooksul jäi maantee mõlemas suunas vahele kuus kiiruseületajast juhti. Lisaks veel soomlasest autojuht, kes sõitis patrullist mööda kinnitamata turvavööga. Paljud juhid pääsesid suulise hoiatusega.

"Mida meie oleme tuvastanud, on kusagil kuni 25 km/h, kuigi esmapilgul tundub number väikene, siis iga ületatud kilomeeter on samm suurema ohu poole," nentis Lääne-Harju politseijaoskonna välijuht Ahti Jõemaa.

Pärnust Tallinna poole viival suunal oli pärast paaritunnist patrullimist mõõdetud suurimaks kiiruseks 145 km/h. Teised kiiruseületajad esinesid tagasihoidlikumalt.

"See, et sõidukijuhid praegu korralikult käituvad, võib tuleneda ka sellest, et täna on puhkepäev, inimestel ei ole niivõrd kiire kuskile. Oma rolli mängib ka sotsiaalmeedia, kuhu märgitakse politseipatrullid maha. Ega meie roll ei olegi kedagi taga ajada või hirmutada, vaid liiklust rahustada," lausus Jõemaa.

Maanteeamet koostöös politseiga on alustanud liiklusohutuskampaaniat "Võta aega, mitte elu", kus kiiruse ületamise tõttu lähedase kaotanud inimesed räägivad oma loo. Kampaania eesmärk on liiklejatele teadvustada, kui rasked ja pöördumatud võivad olla kiiruse ületamise tagajärjed ja kuivõrd vähe aega hoiab sellega kokku.