Podporin, kes kahjustas 19. sajandi maali, mis kujutab Ivan Julma tapmas oma poega, mõisteti süüdi paragrahvi alusel, mis käsitleb eriti väärtusliku kultuuripärandi kahjustamist või hävitamist. Talle mõisteti vangistuseks kaks aastat ja kuus kuud koloonias, vahendas Lenta.ru.

Interfaxi teatel taotles riigiprokuratuur vandaalile kolmeaastast karistust.

Märtsis teatati, et Tretjakovi galerii nõuab Podporinilt 20 miljonit rubla. Muuseumi õigusnõunik Jevgeni Melnikov ütles toona, et just nii palju raha kulub üle miljardile rublale hinnatud maali taastamiseks.

Eelmise aasta 25. mail tungis Podporin õhtul vahetult enne muuseumi sulgemist tühja saali, purustas metalltoruga maali katnud klaasi ja kahjustas teost kolmest kohast. Lisaks sai kahjustada ka raam. Politsei pidas Podporini kohe kinni.

Maali on kahjustatud ka varem. 1913. aastal lõhuti see noaga. Maal taastati ja alates 1927. aastat on seda klaasi taga hoitud.