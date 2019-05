Riigiametnike palgaandmetest ilmneb kurioosseid preemiasummasid

Avaliku teenistuse seaduse järgi võib ametniku põhipalgale maksta aasta jooksul juurde muutuvpalka, mille suurus on kuni 20 protsenti tema aastasest põhipalgast. Riigiametnike palgaandmed paljastavad aga, et leidub ka näiteks asutus, kes on maksnud ametnikule 1 euro ja 86 senti lisatasu.