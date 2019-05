Eesti Ekspressi ajakirjanik Sulev Vedler ütles laupäeval Vikerraadio saates "Rahva teenrid", et riigiametnikele makstavad tulemustasud ja preemiad on ikka väga suured summad ja et riigikontroll võiks nende maksmise korraks luubi alla võtta.

Vedler viitas Postimehes ilmunud artiklile, kus tuli välja, et endisele haridus- ja teadusministeeriumi kantslerile Tea Varrakule makstud lisatasud olid seaduse järgi liiga suured. "Muutuvpalk ehk preemiad, tulemustasu, lisatasu ei või ületada viiendikku sinu põhipalgast. /.../ Kui sa vaatad, need on ikka väga-väga suured summad, siis tekib küsimus, mille eest nad saavad," rääkis Vedler.

"Mina olen selline inimene, et kui keegi saab palju raha, siis mina olen õnnelik – rohkem raha pole kunagi probleem, probleem on see, kui inimesed saavad vähe raha. Ühiskonnas aga osa inimesi tunneb ebaõiglust," ütles Vedler.

Vedleri sõnul tunnevad eelkõige ebaõiglust sama ametkonna töötajad, eriti kui juhile makstakse preemiat, kuid samas on ta hoopis midagi tegemata jätnud või tööd halvasti teinud.

Äripäeva ajakirjanik Aivar Hundimägi pakkus välja, et ametnike lisatasusid peaks avaldama mitte korra aastas, vaid korra kuus, nii et kõik saaksid huvi korral vaadata, kes saab riigiametites preemiat. "See sunniks põhjendama ka neid otsuseid ja läbi mõtlema," leidis ta.