Põhja-Makedoonia presidendivalimistel võitis Pendarovski

Parempoolsete kandidaat Gordana Siljanovska-Davkova on saanud 44,6 protsenti häältest.

Pendarovski kuulutas ennast juba valimiste võitjaks.

"Ma saan olema presidendiks kõikidele kodanikele, pole tähtis kelle poolt nad hääletasid," lubas Pendarovski toetajatele kõneledes.

Pendarovski ja Siljanovska-Davkova esinesid 21. aprilli esimeses valimisvoorus tasavägiselt.

Tulemus näitas valijaskonna peaaegu võrdset jagunemist läänemeelse ja rahvusliku leeri toetajaiks, kelle vastuolud tulid ilmsiks juba aasta algul, mil valitsus astus otsustava sammu riigi nime muutmiseks, et lahendada ammune tüli Kreekaga.

Pühapäevases teises voorus oli osalusel 40-protsendine alampiir, mis vaid üsna napilt ületati, sest oma hääle andis 46 protsenti valijatest.

Praegune president Đorge Ivanov ei saanud uuesti kandideerida, sest tema teine ametiaeg on lõppemas ja rohkem põhiseadus ei luba. Presidendil on Põhja-Makedoonias suuresti tseremoniaalne roll, aga tal on vetoõigus, mis võib valitsuse tegevust komplitseerida.

Pühapäevastel valimistel võisid otsustavaks saada albaania vähemuse hääled, sest nende kandidaat Blerim Reka langes esimeses voorus välja. Esimeses voorus 11 protsenti häältest kogunud Reka ei toetanud avalikult kumbagi alles jäänud kandidaati, kuid on soovitanud albaanlastel hääletada läänemeelse suuna poolt.