Tallinna naiste kriisikodu peab leidma uued ruumid

Hetkel saab kriisikodu ruumides peavarju neli naist ja seitse last, kes on pidanud kodust perevägivalla eest lahkuma. Naiste turvalisust arvestades ei saa me öelda kriisikodu asukohta ega nimetada ka ruumide üürile andjat. Juuli lõpuks peavad ruumid tühjad olema, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See, kes meile üürile annab, tõepoolest vajab neid ise. See on täiesti objektiivne põhjus. Aga kuna see on vastu suve ja 30. juuli on tähtaeg siis on üsna raske leida sellist pinda, kus me jälle mingi aja pärast ei hakkaks kolima. Ja üüriturul on pinnad kallid," ütles Tallinna Naiste Kriisikodu juhatuse liige Ülle Kalvik.

Kriisikodu on pidevalt pidanud kolima ning loodab nüüd pikemat peatuspaika leida. Päris igasugused ruumid ei sobi sest naistel peab olema näiteks pesu pesemise võimalus, köök ja lastel mängunurk.

"Praegu on meil neli tuba kasutusel ja me saame sinna panna vajadusel kaheksa naist või siis naised lastega," lausus Kalvik.

Tallinna Naiste Kriisikodu saatis kirja Tallinna linnavalitsusele ning abilinnapea Betina Beškina ütleb, et mõned variandid on tõepoolest olemas.

"Hetkel on meil laua peal mõned variandid, mida saaksime naiste kriisikodule pakkuda. Saame aru, et need peavad olema ruumid, mis vastavad kriisiabi vajavatele naistele ja lastele. Loodame, et lähiajal selgub, kuhu kolimine toimub," rääkis Beškina.

Neid naisi, kes kriisikodust nõu saavad on mitu korda rohkem kui peavarju vajajaid, ütleb Kalvik. Tema sõnul on naised hakanud viimasel ajal julgemalt oma kodustele probleemidele abi otsima ning palju on nõustamisele tulijate hulgas naisi, kellel kõrgem haridus.