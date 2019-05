Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi telefonile helistab üha rohkem inimesi, kes on peresuhte vägivalla all kannatanud ja ilmselt see arv järjepanu kasvab.

Tänavu jaanuaris teatati telefonitsi 56 perevägivalla juhtumist, aprillis juba 98 korral. "See iga kuuga pöördumiste arv kasvab," ütles Mari Tikerpuu sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakonnast ETV saatele "Ringvaade" antud usutluses.

Tikerpuu lisas, et enamasti on helistajateks naised, kuid pöörduvad ka mehed. Tikerpuu sõnul pole tegemist sellega, et Eestis on perevägivalda varasemast rohkem, vaid tegemist on ennekõike inimeste teaduslikkuse kasvuga.

"Inimesed on saanud julgust juurde. Kuid, mis puudutab vaimset ja seksuaalset vägivalda, siis see pole väga inimeste jaoks veel väga teadvustatud," tõdes Tikerpuu. "Meie ülesanne on inimesi informeerida ja harida, et ka see on vägivald. On valus ja karm, et on inimesi, kes kümne aasta jooksul paarisuhtes ei saa aru, et tegemist on vägivallaga, mis on peidetud armastuse maski taha."

Tikerpuu soovitab otsese ohu korral helistada hädaabi üldnumbrile 112, ent hiljem pöörduda ohvriabi telefonile. "Inimene vajab kokkulappimist. Meie töötajad kohtuvad vajadusel abivajajatega ka kohvikus või tänaval," rääkis Tikerpuu. "Ei pea kartma, et inimesed abita jäävad."

Ta lisas, et koduvägivalla osas soovivad riigivõimudelt abi vaid vähesed kannatajad, umbes 20 protsenti. "See on jäämäe veepealne tipp."