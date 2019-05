Narva 9. mai rongkäigu korraldaja ei taganud liiklusreguleerijaid

Ida prefektuuri operatiivjuht Indrek Püvi ütles BNS-ile, et Narva linnavalitsus küsis selles osas politseilt hinnangut, millele Ida prefektuur vastas, et kahest kvalifitseeritud liikluskorraldajast antud juhul ei piisa, kuna esineb oht, et rongkäigus osalejad võivad liikluses ohtu sattuda.

"See tähendab, et kui üritusele on oodata umbes 1500 inimest, kes läbivad kokku 10 ristmikku, siis korraldaja peab tagama, et nendel ristmikel on liiklus turvaliselt ja seadusega kooskõlas reguleeritud," ütles Püvi.

Tema sõnul teavitaski Narva linnavalitsus politseid oma lõplikust otsusest selle kohta, et linnavalitsus ei anna rongkäigu korraldajale selle ürituse läbiviimiseks luba.

"Nimetatud üritus on seaduse silmis avalik üritus, mille korraldamiseks vajab ürituse korraldaja kohaliku omavalitsuse luba. Reeglina küsib kohalik omavalitsus enne loa väljastamist politseilt hinnangut ürituse turvalisuse osas ning politsei kontrollib, kas korraldaja on täitnud vajalikud nõuded turvalisuse tagamiseks. Rongkäigu korraldamise puhul on tegu samaväärse ürituse korraldamisega, nagu näiteks vabas õhus suure kontserdi korraldamine, mille puhul peavad olema täidetud kõik vajalikud turvalisuse nõuded," ütles ta.

Püvi tõdes, et neljapäeval on liikvel tavalisest rohkem inimesi ning selleks, et tagada turvalisus ja vältida võimakke vahejuhtumeid, palub politsei suhtuda üksteisesse hoolivalt ning pidada kinni liikluseeskirjadest.