Albaania opositsioon kavatseb valitsusevastaseid meeleavaldusi jätkata

Eesti, Kreeka ja Tšehhi noorte meediausaldust käsitlevast uuringust ilmnes, et Eesti teismelised ja noored täiskasvanud usaldavad eelkõige professionaalset meediat ja nende usaldus alternatiivsete meediaallikate vastu on leige. Samuti selgus, et noorte eestlaste üldine usaldus inimeste, institutsioonide ja meedia suhtes on kõrgem kui tšehhidel ja kreeklastel.