Rein Sikk: kas tee tantsupeole peab ikka olema pisaratega palistatud?

Täna tunneb 4601 inimest Eestimaal end üsna sandisti. Nemad ei läbinud tantsupeosõela, nad ei pääse Kalevi staadionile tantsima. Peolt väljajäänute arv on suurem kui Põltsamaa või Paldiski elanike arv. Kolmandik peole kandideerijast sinna ei pääsenud. Kolmandik.

Kui hüüdsin läinud nädalal Maalehe veebis, et peole mittepääsejad, andke endast teada, kirjutage mõtetest, tunnetest, ei kujutanud ma toimuma hakkavat ette. Sain sadakond vastukaja nii kirjade kui ka kommentaaridena. Enamikust kirjadest õhkus suurt kurbust, pettumust, aga eelkõige arusaamatust.

Küsimus pole ju selles, et osad tantsivad paremini. Küsimus on selles, et natuke halvemini tantsijad peaksid saama koos äraütlemisega kätte nii tehtu analüüsi kui ka kogutud punktide arvu. Nagu koolis hinde. Aga tuleb vaid sõna "ei". Loomulikult teeb see pahaseks ja ajab nutma.

Tantsupeole pürgimise ponnistust võib võrrelda maratonijooksuga. Aga oluline vahe on sees – hoolimata saavutatud kohast tunnevad kõik maratonil osalenud end võitjatena. Isegi väga. Tantsupeoprotsessis aga mitte. Kus on siis viga?

"Peo peab korraldama nii, et needki, kes marjamaale ei passi, jääksid kõrvale rõõmsatena, oleksid läbitud tee üle uhked."

Selle kõige taustal kajab mu kõrvus ikka me folkloorse tantsu suurkuju Kristjan Toropi hääl. Ta aastakümnete tagune selgitus, et meie väikese rahva jaoks on ka üksainus tantsupeolt pisaratega kõrvale jääja suur kaotus. Nii rahvale kui ka rahvakultuurile. Peo peab korraldama nii, et needki, kes marjamaale ei passi, jääksid kõrvale rõõmsatena, oleksid läbitud tee üle uhked.

Paraku olen üle aastakümnete kuulnud me peokorraldajate korratud juttu sellest, et pisarad ja peost kõrvalejäämine on paratamatu paratamatus. Midagi muud ei olegi võimalik teha, kui tuhandetele "ei" öelda. Sest Kalevi staadion pole kummist.

Ei ole võimalik, et ei ole võimalik!

Me rahvas mõtles välja Skype'i, Transferwise'i, Taxify. Alles see oli, kui arvati, et ei ole võimalik üle ilma tasuta kaugekõnesid teha. Arvati, et ei ole võimalik panku nuumamata üle ilma rahaülekandeid sooritada. Arvati, et ei ole võimalik taksokriisi lahendada. Aga on ju võimalik!

Me vajame täna lihtsat seniseid piire ületavat mõtlemist. Vajame avarat, senisest erinevat mõtlemist selleks, et rahvusliku tantsukultuuri vedajad saaksid väärika kompensatsiooni tehtu eest ka siis, kui nad Kalevi staadionile ei mahu. Seda ootab täna 4601 tantsupeolt kõrvalejäetut. Et tunda ennastki võitjatena, mitte kaotajatena. Laulupeokomisjon, tegutsege 21. sajandi innovatiivsel kombel!

Tegelikult on pisaraid pühkiv ja paljudele rõõmu tegev lahendus meil ju käepärast olemas. Selle näitasid meile ette eelmisel noorte tantsupeol osalejad. Nad suutsid märja ja külma ilma tõttu ära jäänud staadionikontserdi asemel korraldada Vabaduse platsil uhke tantsupeo. Sellisena, et rahule jäid nii tantsijad kui ka vaimustet' publikum. Noorte poolt vaid valitud tundide jooksul korraldatud tantsupeost räägiti kiidusõnu pool aastat.

Praegu on meil poolteist kuud aega, et noorte triumfi korrata. Kutsuda Kalevi staadionile mittepääsenud tantsima Vabaduse väljakule. Panna nende tantsu taustale üles ekraanid ülekandega Kalevi staadionilt.

Võitjad oleksid tantsijad, kes saavad oma rühmaga koos oma tantsud ikkagi ära tantsida ning võitjad oleksid ka pealtvaatajad, kellel ei õnnestunud Kalevi staadionile pileteid saada, aga kes kogevad sellegipoolest tantsupidu. Ja kui tundub, et kõik Vabaduse väljakule tantsima ei mahu, ootab tantsijaid näiteks ka Raekoja plats. Peamine on tahta ja uskuda, et kõik on võimalik.

Usun ja tean, et ükskord võidavad julged mõtted nagunii. Ning ükskord koidab see päev, mil Eesti ühe tähtsaima mainekujundaja, me tantsupeo tee on palistatud naeratustega, mitte pisaratega.

