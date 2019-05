Följeton. 11-aastane Marcqus pääses tantsupeolt selle lihtsa trikiga

Teadupärast soovis suvisele tantsupeole esinema minna palju rohkem kollektiive, kui platsil ruumi, ning nüüd on arvamusliidrid marus ja korraldajad nõutud. Kuidas siis nii, et kõik tahtjad ei saagi tantsima? Samuti ei puudu meediast südantlõhestavad lood purunenud unistustega mudilastest, kes oleksid hea meelega oma vanemate ja kogu rahva rõõmuks väljakul jalad villi kepsutanud, aga võta näpust – kuri žürii pani käe ette.

Meie tänased lood sellel vihavabal perioodil pole aga nii morbiidse iseloomuga, vaid keskenduvad hoopis nendele vapratele ja positiivse ellusuhtumisega noortele, kes seadsid eesmärgiks laulu- ja tantsupeolt kõrvaleviilimise. Need on tõelised Eesti edulood sellest, kuidas miski pole võimatu, kui sinu pühaks missiooniks on suvistel pidustustel mitte osaleda.

Esimene edulugu

11-aastane Marcqus Viimsist jagas oma saladust kõigile noortele, kes selle asemel, et aega kasutult tantsutrennis viita, mängiksid parema meelega kodus videomängu "Red Dead Redemption 2".

"Kui sulle öeldakse, et parem jalg ette, siis pane vasak ning kui öeldakse vasak jalg ette, siis pane parem," vihjas Marcqus. "Ja kui sulle pannakse südamele, et anna endast 150 protsenti või midagi muud sama jaburat, siis tee pigem maksimaalselt 60 protsenti ja varsti saadki rahulikult kodus metsikuid hobuseid taltsutada."

Marcqus Viimsist joonistas oma vanematele tulevikuperspektiive silmas pidades ka tulpdiagrammi, kust selgus, et PS4 koos kümne uue AAA+ kategooria mänguga on odavam, kui aasta läbi tantsutrennis käia. "Ega mina pole kunagi tahtnud tantsimas käia," ütles poiss. "Ema ja isa miskipärast arvavad, et nende ülesanne on iga mu vaba hetk erinevate trennidega sisustada."

Teine edulugu

"Prioriteedid peavad paigas olema," paljastas 14-aastane Beyonce-Taylor-Swift Kanepist. "Mul on Netflixis "Society" täiesti vaatamata. Kui tahad laulukaare alt pääseda, siis soovitan proovis näiteks pool tooni madalamalt või kõrgemalt lõõritada. Parimal juhul hakkavad ka kõrvalseisjad valesti laulma ja terve koor pääseb piinavast kohustusest."

Kolmas edulugu

"Kõige tähtsam on pärast jätta mulje, nagu sa oleks hirmsasti soovinud laulu- ja tantsupeole minna," ütles 13-aastane Brad-Bollinger Keilast. "Üle ei tasu aga pingutada – kui sa haarad peast ja ütled vangutades oi-oi-oi, siis võidakse su plaane läbi näha. Parem sulgu vaikselt oma tuppa ja mängi nutitelefoniga, kuni vanemad sind lohutuseks pistat ja pastat sööma viivad. Siis võid kõigile rääkida, kuidas sa oleks tegelikult tahtnud päevad läbi lõõskava päikese all praadida või külmas paduvihmas hernesuppi süüa."

Neljas edulugu

12-aastane särasilmne Carl-Marx Paidest pidi kasutusele võtma drastilisemad meetmed, sest nende rühm läbis hoolimata poisi pingutustest tiheda sõela ja pääses tantsupeole. "Ma olin sunnitud mõlemad oma jalad murdma," pihtis väike Carl-Marx. "Mul ja isal on Warcraftis gildiga kolmapäevad, neljapäevad ja laupäevad reidimise päevad. Kuidas ma saan endale tantsupidu lubada, kui teised lootivad endale samal ajal parima geari selga? Ning paps on ka õnnelik, et pääseb stressist ja ei pea Tallinnas hakkama parkimiskohta otsima."

Meie toimetusele teadaolevalt pole teismelised siiski ainsad, kes püüavad suviselt tippürituselt kõrvale viilida. "Järeltulevad põlved on nupukad," nentis anonüümsust soovinud laulupeo koorijuht. "Ma teeksin mida iganes, et ei peaks veel ühel rongkäigul lauljate sugulaste ergutushüüdeid kuulama. Nad kõnnivad terve tee su kõrval ja karjuvad koguaeg jebedijee ja hurraa. Miks ma üldse oma nõusoleku andsin? Ma parema meelega reidiks Warcraftis koos 12-aastase Carl-Marxi ja tema isaga."

* Käesoleva artikli näol on tegemist följetoniga.