Lääne päästekeskus pressiesindaja ütles ERR-ile, et kell 14.03 teatati häirekeskusele, et Raplas buss põleb ja et lapsed on bussist välja pääsenud. Päästjad kustutasid põleva bussi juba kaheksa minutit peale teate saabumist ehk 14.11.

Süttinud buss kuulub Rapla Bussipark OÜ-le. Ettevõtte esindaja Maili Metsalu ütles ERR-ile, et tegu on õnneliku õnnetusega, sest keegi viga ei saanud. "Lapsed olid oma ekskursiooniga jõudnud lõpusirgele, kui selline õnnetu asi juhtus. Tegu oli etteprognoosimatu rikkega," rääkis ta.

Metsalu sõnul pidas bussijuht suitsu nähes kohe bussi kinni ning juhatas lapsed välja. "Ka lasteaiaõpetajad olid kõik väga professionaalsed ja tegelesid lastega," ütles ettevõtte esindaja.

Metsalu sõnul ollakse ka ise praegu juhtunust šokis. "Õnneks on lapsed kõik terved, rääkisin nendega ka ise, ja mõned neist, kes olid alguses juhtunust šokis, on nüüd rahunenud," lausus Metsalu.

Metsalu sõnul oli nende teada bussiga kõik tehniliselt korras ja seetõttu on juhtunu neile suur šokk. Kuivõrd põlengus kannatanuid pole, ei alusta päästeamet tema sõnul menetlust. "Ainukene kahjukandja selles õnnetuses on firma," ütles Metsalu