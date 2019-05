Muudatus kehtib kõigile Euroopa Liidu ja selle majanduspiirkonna riikidele ning jõustub kõigile Elisa ja Tele 2 era- ja äriklientidele, kes kasutavad nii mobiiltelefone kui ka lauatelefone, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Erakliendile ja ärikliendile kehtivad kõnehindadeks 0,228 eurot ja sõnumi hind on 0,072 eurot. Ühest tariifilangust ei ole sellepärast, et paljudel klientidel kehtisid ka erihinnad, aga see hinnavahe on ikkagi mitmekordne," selgitas Tele2 turundusdirektor Ines Estrin.

Telia pakub ühtset hinda vaid erakliendile.

"Meie informatsiooni põhiselt kehtib see siiski ainult erakliendile. Ma arvan, et äriklientidele tehakse täitsa erinevaid n-ö sooduspakkumisi. Nii kaua kui kliente jagub, me seda pakume. Ja mis on veel oluline siin välja tuua, et see regulatsioon nüüd ikkagi ei mõjuta võib-olla nii palju neid kliente, kes meie kõnepakettidest saavad täna helistada näiteks Baltimaade ja Põhjamaade suunal, sest nendele on see n-ö kehtiv hinnastus veelgi soodsam," rääkis Telia meediasuhete juht Raigo Neudorf.

Ka teistel operaatoritel on juba praegu Eestist lähiriikidesse kolmapäeval kehtestatud hinnast palju soodsam helistada.

Mailiis Plooman Elisast ütles, et kolmapäevane muudatus puudutab vaid Eestist Euroopa Liidu riikidesse helistamist.

"Juhul kui sa oled reisil ja oma koduoperaatori võrgust ära, siis igal juhul rakendub roaming'u hinnakiri. Me räägime siin mõnest protsendist tegelikult, sest enamasti inimesed suhtlevad teiste operaatoritega siis, kui nad on reisil, teiste operaatorite klientidega. Ehk seda vajadust, et ma olen siin, Eestis ja helistan mõne välismaa operaatori numbritel, seda me näeme harva, eraklientide puhul kohe eriti harva," rääkis Plooman.

Kuna teenuse maht on väike, siis pole tariifide langetus paljude Euroopa riikidega ettevõttele eriti kahjumlik, ütles Plooman.

Telia telefoniteenuste turuosa ületab 40 protsenti, Elisal on see üle 33 protsendi ja Tele 2 20 protsendi juures.