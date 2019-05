Kairos kärgatas plahvatus turismibussi juures, vigastatuid on rohkem kui 15

Pühapäeval toimus Egiptuse pealinnas Kairos tugev plahvatus turiste transportinud bussi lähedal. Esialgsetel andmetel on Giza püramiidide juures kärgatanud plahvatuse tõttu saanud viga üle 15 inimese.

Julgeolekuallikate teatel on viga saanud vähemalt 16 inimest ning suurem osa neist on välisturistid, vahendasid BBC ja Reuters.

Tee äärde paigutatud lõhkeseadeldis oli plahvatanud hetkel, mil buss sõitis püramiidide muuseumikompleksi ümbritseva tara lähedal.

Tegemist on viimase poole aasta jooksul teise juhtumiga, kui Egiptuses viibivad turistid pommiplahvatuse tõttu kannatavad.

Detsembris said surma kolm Vietnamist pärit turisti ja nende giid, kui tee äärde paigutatud pomm plahvatas nende Giza püramiidide juures liikunud bussi kõrval.

Egiptuses on juba aastaid olnud kõrge terrorioht ja seal on olnud ohvriterohkeid terrorirünnakuid (eriti kohalike kopti kristlaste vastu), kuid turismipiirkondi pole need seni veel üldjuhul puudutanud. Küll aga võitlevad riigi relvajõud pidevalt Siinai poolsaarel tegutsevate äärmuslastega.