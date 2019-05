Šveitsi valijad kiitsid heaks EL-i tulirelvapiirangute jõustamise

Šveitsi rahvusringhääling teatas, et üle 63 protsendi hääletanutest oli nõus täitma Euroopa Liidu tulirelvareegleid, mis jõustusid kaks aastat tagasi pärast ohvreid nõudnud terrorirünnakuid Prantsusmaal, Belgias, Saksamaal ja Suurbritannias.

Ettepaneku kohaselt eeldab relvaluba regulaarset väljaõpet, eriluba teatud tüüpi relvadele ning teatud relvaosade seerianummerdamist. Relvaomanikel tuleb kolme aasta jooksul registreerida kõik relvad, mis on veel registreerimata, ning pidada registrit oma relvakollektsioonide üle.

Ettepanekut toetasid juba varem Šveitsi parlament ja valitsus väites, et uusi meetmeid on vaja tugeva politseikoostöö tagamiseks Schengeni riikidega.

Šveits ei ole Euroopa Liidu liige, kuid kuulub Schengeni tsooni.

Meetme vastased väitsid, et ettepanek on vastuolus Šveitsi põhiseadusega ning ei aita palju kaasa äärmusluse või kuritegevuse vastu võitlemisel. Nad rõhutasid, et Euroopas rünnakutes kasutatud relvad ei olnud hangitud legaalsel teel ning ettepanek mõjutab Šveitsi seaduslikke relvaomanikke ja on Brüsseli järjekordne diktaat.

Šveitsi Rahvapartei seadusandja Valais' kantonist Jean-Luc Addor ütles, et EL-i direktiivi jõustamine oleks "ebaõiglane, vabadust tappev, kasutu, ohtlik ja Šveitsi-vastane".

Ettepanekut toetasid kõige aktiivsemalt rohelised ja sotsialistid.