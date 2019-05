Põlvamaa õunakasvataja aeda kaunistavad 8000 õitsevat puud

Kui tahta igale õitsevale puule öelda tere hommikust, tuleks aias maha kõndida 12 ja pool kilomeetrit, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Õunapuuaia omanik kutsub kõiki üles kaunist ajast osa saama, öeldes et õunapuude õitsemise aeg võiks Eestis saada sama oluliseks nagu on seda Jaapanis kirsipuude õitsemise ehk sakura.

"Me peaks sellest tegelikult ka tõeliselt ilusa rahvusliku traditsiooni tegema, õunapuude õitsemise aeg. See on see hetk, kus inimene saab reaalselt õnne tunda. Tõesti füüsiliselt tulla ja tunda õnne. See aroom, see ilu, see lõhn ja siis sa korraga tunned joovastust. Sa tuled sealt välja ja sa tuled sealt välja teise inimesena, et midagi on selles sellist, mis su lihtsalt naelutab sinna. Sealt on raske lahkuda, sa seal olla, sa tahad olla seal tunde, see on nagu joovastust, ma ei oska seda paremini kirjeldada," rääkis õunakasvataja ja siidrimeister Sulev Nõmmann.