Tallinna arengukava pakub kesklinna piirkiiruseks 30 km/h

Tallinna 2021+ arengukavas on ühe mõttena välja käidud kesklinna sõidukiiruse piiramine 30 kilomeetrile tunnis. Kui politsei usub, et kiiruse piiramist võiks ohutuse tõstmiseks kaaluda, siis linnavalitsus päris üldist piirkiiruse langetamist ei toeta.

Sel aastal on Tallinna liikluses viga saanud 211 ja surma neli inimest. Samal ajal on vigastatuid Soome pealinna Helsingi liikluses olnud 116 ja hukkunuid pole. Juba aastaid tagasi langetati Helsingis piirkiirust 40 ja 30 kilomeetrini tunnis ja vähemalt soomlased ise usuvad, et sellest on abi olnud.

Politsei- ja piirivalveameti juhtivkorrakaitseametniku Sirle Loigo sõnul võiks ka just Tallinna kesklinnas kaaluda piirkiiruse langetamist.

"Eriti nendes kohtades, kus on kergliiklejad ja autod koos. Kui me vaatame teiste riikide linnasid, siis väga paljudes kohtades seal, kus jalakäija ja sõiduk jagavad ühist ruumi, on kiirused madalamad, ja kiirused on suuremad seal, kus jalakäija-kergliikleja ja sõiduk ühes ruumis ei liikle," rääkis Loigo "Aktuaalsele kaamerale".

Statistikast selgub, et liiklusõnnetuste arv Tallinnas on aastate lõikes kõikunud 500 ümber ja vigastatute arv 600 juures. Möödunud aastal oli 661 kannatanut. Hukkunuid oli 2016. aastal Tallinna liikluses üheksa, 2017. aastal neli ja 2018. aastal seitse. Tänavu nelja kuu baasil muutusi näha pole.

Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa sõnul on Tallinn piirkiirust vähendanud väiksematel tänavatel ja eramupiirkondades, kuid kesklinna suurematel tänavatel ta seda vajadust ei näe.

"Sellel kiiruse piiramisel peab olema mõjuv põhjus. Ja kui me nüüd seda sõidukiirust niisama igal pool piirame, siis meie liiklusläbilaskvus väheneb oluliselt ja meie liiklusummikud kasvavad tänu sellele tublisti," märkas Rüütelmaa.

Tallinna tehnikaülikooli logistika ja transpordi teaduskeskuse juht Dago Antov ütles, et lubatud sõidukiiruse vähendamine aitab ohutusele kaasa, kuid seda tuleks teha paindlikult.

"Tänapäeval meil tegelikult on ju palju muid võimalusi. Meil on olemas elektroonsed vahendid, IT-lahendused, sellised paindlikud süsteemid, mis oskavad ja võib-olla peakski arvestama ka tegelikke liiklusolusid. Ehk teiste sõnadega – mõte võiks olla selline, et tegelikult piirkiirus peaks vastama nendele tingimustele, mis parasjagu sellel teel valitsevad," ütles ta.

Kahel lõigul Tallinnas muudetaksegi liikluskiirust vastavalt oludele elektrooniliselt ja samamoodi plaanitakse seda tegema hakata ka Reidi ja Pirita teel.