Mõtte langetada Tallinna tänavatel sõidukite piirkiirus 40 kilomeetrini tunnis käis Kõlvart välja möödunud sügisel. Mitmes maailma linnas on nii tehtud, et muuta liiklusvoogusid sujuvamaks ja seeläbi suurendada ka teede läbilaskevõimet.

Tallinna rahuloluküsitlustest tuli aga välja, et tallinlased ei poolda sõidukite piirkiiruse langetamise mõtet sõltumata sellest, kas nad sõidavad bussi, auto või jalgrattaga. Sestap on praegu juurutamisel uus süsteem, et foorid ja liiklusmärgid saaks liiklust reguleerida lähtuvalt operatiivselt laekuvast infost, mistõttu võib piirkiirus olla kohati ka väiksem. Kõlvarti sõnul muudab see liikluse omakorda sujuvamaks.

"Ma arvan, et see ongi suuremas plaanis tulevik, et süsteemselt saab liiklust reguleerida lähtuvalt sellest, mis toimub."

