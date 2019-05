Antov tõdes Eesti Televisiooni hommikuprogrammis "Terevisioon", et head ja ühest vastust piirkiiruse suhtes ei olegi.

"Oleneb sellest, et milline on tänav seal ja kuidas liiklus seal toimub. 50 km/h on kokkuleppeline. Õuelaladel on piirkiirus 20 km/h, kuid me teame, et kiirused on seal suuremad," rääkis Antov.

Antovi sõnul on küsismus on, et kuidas optimaalset piirkiirust saavutada, olgu see siis 30 või 40 km/h. "Kui me lihtsalt märgi üles paneme, siis tõenäoliselt ei juhtu suurt midagi."

Külla aga tuleks Antovi sõnul iga tänavat kujundada konkreetsetest tingimustest lähtuvalt.

"Kui kogu Tallinnas alandataks kiirus 30 km/h, siis mõnel juhil käiks võpatus läbi, et kas ma enam normaalselt liikuda ei saagi, aga igale tänavale tuleks leida oma mõistlik kiirus. Lisaks tehnilistele vahenditele, nagu künnised ja ringristmikud, on olemas palju elektroonilisi võimalusi," rääkis Antov.

Tallinnas on tema sõnul esimesed näited olemas, kus elektroonilised liiklusmärgid muudavad oma piirkiirust sõltuvalt sellest milline on olukord.

Tallinnas Järvevana teel ja teistel magistraalteedel poleks Antovi sõnul mõistlik piirkiirust alandada, küll aga kohtades, kus jalakäijaid on palju.

"Idee on kohaldada sõidukiirus tegelikule režiimile vastavaks ja see ei tähenda 30, 40 või 50 km/h tunnis, vaid vaataks tänavad üle ja otsiks mõistlikud lahendused ja siis saaks kohaldada neid kiirusi natukene laiemas skaalas," lausus Antov.

Tihtipeale kardetakse Antovi sõnul seda, et kui piirkiirus on aeglasem, et siis tekib rohkem ummikuid. "Reaalselt kõik uuringud ja maailma kogemus kinnitavad, et läbilaskvus ongi kõige suurem kiirusel 40 km/h kandis. Ummikud ei suurene ja liiklus muutub rahulikumaks. Kiirendusi ja pidurdusi on vähem ja võib-olla on see ka natukene keskkonnasõbralikum."

Antov nentis, et kui võrrelda Tallinna ja Helsingi olukorda liiklusohutuse osas siis Tallinn on ikka päris mitu sammu maas, kuna Helsingis räägitakse üksikutest hukkunutest liikluses, siis Tallinnas kipub see arv olema viimastel aastatel kümne ligi, mida on liiga palju. "Kahjuks peab ütlema, et kaks kolmandikku ja enamgi on neist jalakäijad, kelle jaoks midagi muud ära teha on raske, kui alandada sõidukiirusi."

"Maailmas on uuringuid sellel teemal tehtud ja need näitavad, et kui kiirus on väiksem, kui 50 km/h siis see aitab kokkupõrkel inimelu päästa. 30 km/h puhul võib inimene viga saada, kuid tõenäosus ellu jääda on kordades suurem. Kui auto kiirus 70-80 km/h siis inimese võimalus ellu jääda on nullilähedane," selgitas Antov, nimetades piirkiiruste muutmist liikluses ambitsioonikaks ideeks.