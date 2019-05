Brexiti kohta valetamises süüdistatud Boris Johnson astub kohtu ette

Endist välisministrit süüdistatakse ametiseisundi kuritarvitamises, ütles kohtunik Margot Coleman kirjalikus avalduses.

Läinud nädalal kohtusse laekunud hagis väidetakse, et valitseva Konservatiivse Partei mõjukas liige Johnson kuritarvitas parlamendiliikme ametiseisundit, väites, et Suurbritannia saadab igal nädalal Euroopa Liitu 350 miljonit naela (400 miljonit eurot).

Kohtuhagi algatas 29-aastane ärimees Marcus Ball, kes kogus selleks 200 000 naela.

Colemani sõnul tuleb Johnsonil ilmuda eelistungile, mille järel hakkab juhtumit menetlema kroonikohus. Kohtunik tõrjus Johnsoni advokaatide väite, nagu oleks tegemist katsega õõnestada 2016. aasta Brexiti referendumi tulemust.

Johnson kandideerib pärast Theresa May lahkumist Konservatiivse Partei juhiks, seega ühtlasi ka Briti peaministriks.

Johnsoni advokaat Adrian Darbishire ütles eelmisel nädalal, et Brexiti leeri üks liidreid eitab kategooriliselt sobimatul või ebaausal viisil käitumist.

Kõige karmim karistus ametiseisundi kuritarvitamise eest riigiametis on eluaegne vangistus.

Briti opositsioon manitseb mitte laskma Johnsonit võimule

Briti parlamendi opositsioonierakonnad arvustasid endist välisministrit, peaministrikandidaati Boris Johnsonit ning kutsusid konservatiive üles teda võimule mitte laskma.

Briti meedia teatel kostsid üleskutsed pärast seda, kui Johnson kutsuti kohtu ette andma vastust oma Brexiti kampaania ajal esitatud väidete kohta, mis puudutavad Suurbritannia makseid Euroopa Liitu.

Leiboristide saadik David Lammy nimetas Johnsonit suisa šarlataniks.

"Sõltumata kohtus toimuvast, ei tohi lasta sel šarlatanil peaministriks saada," säutsus ta Twitteris.

Liberaaldemokraat Wera Hobhouse osutas, et Johnson ja konservatiivid ei kõlba sootuks riiki juhtima.

"See mees (Boris Johnson) on tõenäolisim peaministrikandidaat. Konservatiivide erakond ei kõlba riiki juhtima," säsutus tema teate peale, et Johnson on kutsutud kohtusse.

Endine Briti välisminister Boris Johnson valetas 2016. aasta Brexiti-referendumi kampaania ajal teadlikult Ühendkuningriigi Euroopa Liidu liikmesuse kulude kohta, kõlas nädala eest kohtule esitatud hagis, millel võivad olla kaugeleulatuvad tagajärjed.

Hagis väidetakse, et valitseva Konservatiivse Partei mõjukas liige Johnson kuritarvitas parlamendiliikme ametiseisundit, väites, et Suurbritannia saadab igal nädalal EL-i 350 miljonit naela (400 miljonit eurot).

Kohtuasjaks ühisrahastusest tuge saanud ärimees Marcus Ball esitas Johnsoni kohtu ette kutsumise taotluse.

Kohtunik Margot Coleman lubas argumente vaagida ja kolmapäeval otsuse langetada.

Johnson ise Londoni Westminsteri kohtus ei olnud, aga tema advokaat Adrian Darbishire ütles, et endine Londoni linnapea ja Brexiti käilakuju, kes nüüd püüab Theresa May asemel peaministriks saada, ei teinud midagi valesti.

Balli advokaadi Lewis Poweri sõnul teadis Johnson väga hästi, et jutud 350 miljonist naelast nädalas ei vasta tõele, kuid esitas sellest hoolimata Ühendkuningriigist Euroopasse minevat rahasummat korduvalt valesti.

Johnson käitus "vastutustundetult ja ebaausalt", sõnas advokaat. Tema käitumine oli kuritegelik, lisas ta.

"Demokraatia nõuab avalikus ametis olijailt vastutustundlikku ja ausat juhtimist. Demokraatia sureb, kui poliitikud valetavad," hoiatas Lewis.

Johnsoni kaitsja Darbishire väitis, et tema klient ei käitunud kordagi ebaausalt ega valesti ning kogu süüdistuse taga on poliitilised motiivid.