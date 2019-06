Trump ärgitab Ühendkuningriiki valima leppeta Brexitit

Varem oli Ühendriikide president ajalehele Sun öelnud, et endine välisminister Boris Johnson oleks suurepärane valik 7. juunil ametist lahkuva peaministri Theresa May mantlipärijaks.

Trump alustab esmaspäeval kolmepäevast riigivisiiti Ühenkuningriiki, kus ta kohtub kuninganna Elizabeth II-ga ja peab läbirääkimisi Mayga.

Usutluses Sunday Telegraphile ärgitas Trump Briti valitsust Brexiti üle läbi rääkides järgima tema eeskuju.

"Kui nad ei saa, mida tahavad, siis mina jalutaksin minema .... Kui sa ei saa soovitud lepet, kui sa ei saa õiglast lepet, siis sa jalutad minema," lausus president.

Suurbritannia lahutusarve kohta, mis puudutab kohustusi bloki ees, mille liige on Ühendkuningriik olnud 1973. aastast, ütles Trump: "Kui mina oleksin nemad, siis ma ei maksaks 50 miljardit dollarit. Aga see olen mina. Mina ei maksaks, see on tohutu number."

USA president avaldas ka arvamust, et Euroopa Liidu vastane poliitik ja Brexiti partei juht Nigel Farage peaks olema kaasatud EL-ist lahkumise kõnelustesse.

"Ta on väga tark isik, kellel on palju pakkuda," lausus Trump, tõdedes samas, et Briti võimud teda ei kaasa.

2016. aasta referendumil hääletas 51,89 protsenti osalenutest Euroopa Liidust lahkumise poolt. See pidi aset leidma käesoleva aasra märtsis, kuid on juba kahel korral edasi lükatud.

Valitsevad konservatiivid ja parlament on lõhestunud selle üle, millist Brexitit nad tahavad: kas täielikku lahkulöömist Europa Liidust või tihedamaid sidemeid, mis hõlmab EL-i kaubandus- ja rändereeglte järgimist. Osa rahvasaadikuid toetab endiselt ka EL-i liikmeks jäämist või vähemalt uue referendumi korraldamist.

May, kes pole suutnud EL-iga läbi räägitud lahutusleppele parlamendi heakskiitu saada, oli sunnitud teatama, et astub reedel tagasi. Üle tosina konservatiivust seadusandja on teatanud soovist võtta üle tema koht peaministri ja valitsusjuhina ning Johnsonis on nähtud üht soosikut.

USA president manitses Suurbritanniat Huawei osas ettevaatusele

USA president Donald Trump kutsus laupäeval Suurbritanniat üles ettevaatusele Hiina tehnoloogiahiiu Huawei ja selle 5G võrgu osas.

"On olemas mitmeid alternatiive ja me peame olema väga ettevaatlikud riiklikku julgeolekut silmas pidades," ütles Trump ajalehele Sunday Times.

"Meil on ühised luureandmete kogumise rühmad ja me teeme väga tihedat koostööd, et te peate olema väga ettevaatlikud," lisas Trump brittide ajalehele.

"Ma arvan, et see kõik laheneb siiski, küll te näete," jätkas president.

USA kaitseministri kohusetäitja Patrick Shanahan oli varem päeval öelnud, et Huawei on Hiina valitsusega "liiga tihedalt" seotud, mille tõttu on seda keeruline usaldada.

"Eraettevõtete ühendus sõjaväega on liiga tihe. Hiinal on riiklik poliitika ja seadused, mille alusel tuleb andmeid jagada," ütles Shanahan Singapuris peetaval julgeolekukonverentsil Shangri-La Dialoog.

"Kui ma vaatan seda olukorda, siis riski on liiga palju. Nende võrgustike kaitsmises ei saa kindel olla," lisas Shanahan.

Londoni linnapea hurjutas meedias USA presidenti

Londoni linnapea Sadiq Khan hurjutas laupäeval Briti väljaandes Observer USA president Donald Trumpi, kelle keelekasutust kihutuskoosolekutel võrdles muu hulgas möödunud sajandi fašistidest riigijuhtidega.

Khani hinnangul ei peaks esmaspäeval Ühendkuningriiki saabuvale Trumpile korraldama suurejoonelist vastuvõttu ja tema ees punast vaipa lahti rullima, sest USA president on ohuks demokraatlikele väärtustele.

"Trump on üks kõige koletumaid näiteid kasvavast globaalsest ohust. Paremäärmuslus on tõusuteel kogu Euroopas, ohustades meie raskelt kättevõidetud õigusi ja vabadusi ning väärtusi, mis on iseloomustanud meie liberaalseid, demokraatlikke ühiskondi enam kui 70 aasta vältel," lausus Khan.

Trumpi ja tema naist Melaniat võtab kolmepäevase visiidi ajal vastu ka kuninganna. Teisipäeval aga on Londonis oodata suuri Trumpi-vastaseid meeleavaldusi.

USA president ja Londoni linnapea on olnud avalikus teravas sõnasõjas varemgi, sest Trump kritiseeris kunagi Khani seoses Londonis tema hinnangul igasuguse piiri ületanud terrorirünnakute ja kuritegevusega. Londoni linnapeaga on sotsiaalmeedias samal teemal jagelenud ka USA presidendi poeg.

"Sama mees on püüdnud ka ära kasutada londonlaste hirme pärast koletuid terrorirünnakuid meie linnale, võimendanud Briti paremäärmuslike, rassistlike rühmade säutse, tõrjunud libauudistena teaduslikult tõestatud kliimasoojenemise ohte ning püüab nüüd Boris Johnsonit toetades häbitult sekkuda heitlusse konservatiivse partei esimehe koha pärast, sest loodab temas .... liitlast oma lõhestavale agendale," lisas Khan.

Laupäeval eiras Trump diplomaatilist tava, mille kohaselt ei sekku riigijuhid eriti enne visiite teiste riikide sisepoliitikasse, ning toetas usutluses Sunile Boris Johnsonit Theresa May mantlipärijana.

Khan on ärgitanud peaminister Theresa Mayd viivitama riigi väljaviimisega Euroopa Liidust ja soovinud uut rahvahääletust, milles oleks ka võimalus ühendusse jäämiseks. Trump aga on soovitanud Suurbritannial Euroopa Liidust lahkuda kas või ilma leppeta.