Tallinnas algasid vanalinna päevad

Neljapäeva õhtul algasid Tallinnas vanalinna päevad, mis on seekord pühendatud linna esmamainimise 800. aastapäevale.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart tuli Raekoja platsil toimuvaks avatseremooniaks lavale koos Taani keskaegse pealinna Vordingborgi linnapea Mikael Smedi, Tallinna Kesklinna vanema Vladimir Sveti ja heerold Jüri Kuuskemaaga.

38. korda toimuvate vanalinna päevade avatseremoonia Raekoja platsil algas Siim Koppeli trummide ja liivamaalija Madli Luugi tõlgendusega 800 aasta tagusest lahingust Lindanise linnuse all. Taani kuninga Valdemar II väele olevat lahinguväljal võidu kindlustanud taevast langenud punavalge lipp, Danebrog. Sümboolse seosena toonaste sündmuste ja alanud vanalinna päevade vahel liugles ka reede õhtul üle Raekoja platsi punavalge hiigellipp.

Vanalinna päevade avamisel pakkus publikule muusikaelamuse ansambel Ewert and The Two Dragons.

Järgneva kolme päeva jooksul on võimalik kaasa elada paljude kodu- ja välismaiste tippartistide esinemistele. Lisaks on üle mitme aasta taas kavas ajaloost inspireeritud maikrahvi valimine ja papagoilaskmine. Toimuvad ka rahvusvahelise mõõtmega traditsiooniline mõõgavõitlusturniir Old Tallinn Cup ja lilleball. Vanalinna päevad lõpevad pühapäeva, 2. juuni õhtul etendusega "Aja vool" Snelli tiigil.