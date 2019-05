Kaupo Meiel: Nolan tuleb meie õuele ehk "Flim Tallinn"*

Eestis pole varem nii suure mastaabiga režissööre nagu Christopher Nolan filmimas käinud. Filmist "Tenet" ei tea peale sellega vahetult seotud tegelaste midagi, aga juba räägitakse linateosest kui tulevasest suurfilmist, legendaarsest hitist, milles näidatud paiku hakkab külastama hordide viisi turistide.

Selle ähmase lootuse nimel võidakse sulgeda Tallinnas Laagna tee tervelt kuuks ajaks ja kui Nolan avaldaks soovi realistliku filmipildi saamise nimel Tallinna raekoda õhku lasta, siis küll saaks ta ka selleks loa. Filmistuudiole tuleks see ehk odavamalt kätte kui CGI ehk arvutiefektide kasutamine.

Iroonia irooniaks ja nali naljaks, aga "Tenet" võib tõepoolest Eestis üht-teist muuta.

"Peaksime astuma sammu tagasi ja vaatama liikluse ajutise ümberkorraldamise kõrval suurt pilti. Kuna Eestis sedavõrd suurt produktsiooni tehtud ei ole, siis on tõenäoliselt ka selle mõju ja ulatus hoomamatu," ütles Eesti filmi instituudi (EFI) juht Edith Sepp.

Sepal on õigus, mõju on tõesti hoomamatu, sest meil kohalik kogemus puudub, aga üleilmselt on filmipaigaturism tõesti asi ja päris suur asi.

Sitsiilias korraldatakse matkasid, mis kulgevad läbi Francis Ford Coppola "Ristiisa" võttepaikade. Pariisis võib võtta tuuri, mis järgib Dan Browni ("Da Vinci kood") raamatute ja nende järgi valminud filmide tegevuspaikasid. Londonis võib tuuritada "Harry Potteri" filmide radadel ja Tuneesiasse poleks üldse mõtet minna, kui seal poleks "Tähesõdade" võttepaiku, kus dekoratsioonidki veel alles.

Kui ma ise viimati Pariisis käisin, võtsin samuti eesmärgiks külastada mõne lemmikfilmi võttepaika. Üles sai otsitud Cafe des Deux Moulins, see on kohvik, kus töötas Jean-Pierre Jeunet' filmi "Amélie" nimitegelane. Samuti, kuigi see võttis päris palju aega ja vaeva, leidsin üles koha nimega Bistrot La Renaissance, kus Quentin Tarantino filmis ühe stseeni linateosest "Vääritud tõprad".

Üsna Jumalaema kiriku (mis sai ju fenomenaalselt kuulsaks tänu Victor Hugo romaanile ja romaanid oli tol ajal sama, mis filmid praegu) lähedalt leidsin raamatupoe Shakespeare and Company, mida on oma filmides näidanud näiteks Richard Linklater ja Woody Allen.

"Tühja sest Eiffelist, see on ju see sild Nolani filmist "Inception"!"

Filmipaigaturism on põnev ja pakub tõelist rahuldust, kui näed mõne ikoonilise filmistseeni võttepaika päriselus ja teed seal ise väikse selvefoto. Näiteks sealsamas Pariisis selle kuulsa torni lähedal asub pont de Bir-Hakeim. Tühja sest Eiffelist, see on ju see sild Nolani filmist "Inception"!

"Me ei ole harjunud käsitlema filmitööstust eraldi majandusharuna või riigi/linna eelarvet positiivselt mõjutava tegurina, sest Eesti filmitööstuses ei liigu sellised summad. Hollywoodi suurfilmi puhul jäävad aga juba paarinädalaste võtetega riiki miljonid ehk majanduslik mõju on otsene nii linna kui ka riigieelarvet silmas pidades. Eelduseks on aga meie enda võimekus ja tahe sedavõrd suurt projekti nii hästi teenindada, et maine Eestist kui suurepärasest filmipartnerist leviks üle maailma," rääkis Sepp.

Seega, kui "Teneti" võttegrupp siin hästi vastu võetakse, kui Laagna tee ja Linnahall linateose lõppversiooni sisse jäävad, milles ei saa kindel olla, ja Nolani uuest teosest tõesti suur hittfilm saab, milles samuti ei saa kindel olla, tõuseb sellest kõigest Tallinnale ja Eestile tõesti kasu. Algul veidi, siis veel veidi ja siis võib-olla juba päris palju.

Kui Eestil õnnestub end näidata sobiliku võttepaigana ja tõestada, et see on tõepoolest filmimaailma "best kept secret" ehk kõige paremini varjatud saladus, nagu EFI Eestit turundab, siis võib sellest saada üks ootamatu edulugu, mille nimel on päris palju tööd tehtud, pean siinkohal silmas just EFI-t.

Nolan teeb ehk ukse lahti, aga ehk mitte nii lahti, et Tallinn peab hakkama turistide massi lausa tagasi tõrjuma, nagu on sunnitud tegema nii mõnigi seriaali "Troonide mäng" võttepaigaks olnud linn.

Kui uks juba lahti, siis võib hakata fantaseerima, unistama sellest, et ühel päeval filmitakse Pirital, Taevaskojas, Jägala joal ja mõneski teises Eesti kaunis kohas "Viimse reliikvia" Hollywoodi uusversioon "The Last Relic". Lavastaja: Peter Jackson. Osades: Brad Pitt (Gabriel), Margot Robbie (Agnes), Christian Bale (Ivo Schenkenberg), Robert de Niro (vend Johannes), Eddie Redmayne (Hans von Risbieter), Maarja Jakobson (nunn nr 2) ja Juhan Ulfsak (mässaja nr 4).

Kui see teoks saaks, siis poleks Eesti turundamiseks järgmised kümme aastat vaja midagi teha.

* "Flim Tallinn" on parafraas "Simpsonite" 7. hooaja 2. episoodis "Radioactive Man" olnud kuulutusest "Flim Springfield", mis ilmus ühes filmiajakirjas. Hollywoodi stuudiole jäi väike ja ülbelt vigane sõnum silma ning nad läksidki Springfieldi uut kassahitti üles võtma. Linnarahvas osutus aga kohutavalt ahneks ja nad ajasid filmimeeskonna pankrotti enne kui film filmitud sai. "Simpsonid" on sageli olnud prohvetlikud. Ehk seekord ei ole.