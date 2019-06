Ratas: Laagna tee filmivõtete jaoks tuleb leida hea kompromiss

Peaminister ja Keskerakonna juht Jüri Ratas on seisukohal, et Tallinnas tuleb seoses Christopher Nolani uue filmi võtetega leida hea kompromiss, mis lubaks toimuda filmivõtetel ning tagaks ka sujuva liikluskorralduse.

"Minu arvates on väga rõõmustav, et Tallinn on valitud Christopher Nolani ja Warner Bros filmistuudio uue projekti üheks oluliseks filmimiskohaks. See on suurepärane! Ühest küljest kindlasti suur tunnustus meie enda filmiinimeste tööle ja pingutustele," selgitas kunagine Tallinna linnapea Ratas ERR-ile.

"Teisest küljest äratab see kindlasti palju huvi Talllinna ja Eesti vastu reisisihtkohana ning võib aidata avada olulisi uksi Eesti filmitööstusele ka tulevikuks," lisas ta.

Ratase sõnul saab ta samas hästi aru ka Tallinna linnajuhtide tõstatatud murekohtadest. "Ma usun, et siin tuleb leida hea kompromiss, mis lubaks filmivõtetel toimuda, aga tagatud oleks ka pealinlaste mugavad liikumisvõimalused. Lahendada tuleb nii ühistranspordi kui ka autoliikluse sujuv ümbersuunamine, operatiivteenistuste kiire ligipääs ning leida võimalused, et lasnamäelaste, Pirita elanike ja kõigi tallinlaste igapäevaelu oleks võimalikult vähe filmivõtetest mõjutatud," märkis ta.

Laagna tee sulgemist taotleb teadaolevalt umbes kuuks ajaks filmikompanii Warner Bros, et kasutada nn Lasnamäe kanalit Christopher Nolani filmi "Tenet" võteteks.

Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa ütles reedel ERR-ile, et amet on koos liiklusspetsialistidega koostamas analüüsi, kas ja kuidas oleks võimalik Laagna teed kuuks ajaks sulgeda. Esialgne plaan esitatakse linnavalitsusele järgmisel nädalal.

Tallinna keskerakondlasest linnapea Mihhail Kõlvart on varem öelnud, et Laagna tee täielik sulgemine terveks kuuks ei ole mõeldav.