Mitmel pool maailmas on kritiseeritud seda, et ajal, kui kliente kutsutakse üles loobuma kilekottide kasutamisest, on poodide poolt kurk sageli kilesse keeratud ning salat omakorda plastikkarbis ja mõnikord veel lisaks ka kile sees. Aiasaaduste liidu tegevjuht Jyrki Jalkanen ja loodusvarade keskuse Luke teadur Juha-Matti Katajajuuri aga selgitavad, et selle eesmärgiks on minimeerida kaubakadu, mis on laiemas plaanis keskkonnale suurem koorem kui eelpool mainitud plastikpakendid, kirjutab Etelä-Suomen Sanomat.

"Juba paari protsendi suurune kaubakadu kurgi kaalust tekitab suurema keskkonnakoormuse kui plastikpakend," märkis Jalkanen.

Ning see kaubakadu tekib, kui kurgi kvaliteet langeb või see visatakse riknemise tõttu üldse minema, rõhutas ta.

Katajajuuri selgitas, et kurgi kilesse pakendamine suurendab selle värskena säilimist paari nädala võrra. Ehk kui kilesse pakendamata kurkide kadu poodides ja majapidamistes suureneb paari protsendipunkti võrra, ületab see juba kilesse pakendamise mõju keskkonnale.

Jalkanen lisas ka, et kile paksus on viimase kümne aasta jooksul vähenenud umbes 40 protsenti.

Samuti rääkisid asjatundjad artiklis, et osade aiasaaduste puhul on kasutusel ka taaskasutatavad plastikpakendid. Lisaks jätkub arendustöö selle nimel, et kasutada pakendamises taaskasutatavaid tööstuslikke pakendeid.