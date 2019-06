Postimehest lahkuvad nädalalõpulisa juht ja staažikas arvamustoimetaja

Postimehe uudismeedia juht Merili Nikkolo kinnitas Õhtulehele, et Sigrid Kõiv esitas täna lahkumisavalduse. "Lahkun täiesti omal soovil," ütles ka Kõiv.

Marti Aavik ütles, et ta sai neljapäeval teada, et homme on tema viimane tööpäev.

Lobjaka kohta ütles Postimehe peatoimetaja Peeter Helme Õhtulehele: "Leppisime kokku töökorraldusliku muudatuse, aga ta jätkab meile kirjutamist."