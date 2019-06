Vene kontrollikoja esimees Aleksei Kudrin ütles, et 2019. aastal ta Venemaal majanduskriisi ei oota, kuid paarikvartalilise majanduslanguse on oht olemas.

"Ma majanduskriisi siiski ei oota. Arutatakse võimalust, et mõnes kvartalis on majanduskasv nullist väiksem, see tähendab, et ühe või paarikvartaliliseks majanduslanguseks on oht olemas, kuid arvan, et seda siiski ei tule, kuigi oht püsib," ütles Kudrin neljapäeval Peterburi majandusfoorumil.

"Kuid minu ennustus on, et oleme soodsas tsoonis. See ei ole kriis," märkis Kudrin.

Venemaa tänavune majanduskasv võib jääda alla protsendi ja lähiaastate kasv ei ületa kaks protsenti, lisas ta.

"Tänavune kasv tuleb minu rehkenduste kohaselt mitte 1,3 (valitsuse ametlik ennustus - Interfax), vaid ühest protsendist väiksem," ütles Kudrin.

"Kahjuks on minu rehkenduste kohaselt lähiaastate kasvuvõimalus kahe protsendi juures või väiksemgi."

"See tähendab, et me ei saavuta kolme protsenti või kõrgematki taset (presidendi püstitatud ülesanne - Interfax), et olla maailma keskmisest kasvust kõrgemal, sest me ei tee piisavalt tarmukalt struktuurseid reforme ega tugevda asutisi. See tähendab, et kohtute suhted peavad olema pidevalt tulipunktis, kohtute sõltumatust tuleb pidevalt seirata," ütles kontrollikoja esimees.