Vene kontrollikoja esimees Aleksei Kudrin arvas, et seoses valitsuse vahetusega on ilmunud lootus Venemaa muutumiseks.

"Eile leidis aset valitsuse vahetus. Ausalt öeldes suurendas see paljudes lootust, et uus valitsusmeeskond suudab teha, saavutada rohkemat," ütles Kudrin neljapäeval Gaidari foorumil.

Ta hindas väga kõrgelt peaministriks esitatud maksuameti juhti Mihhail Mišustinit.

Kudrini sõnul räägib praegu terve hulk sedalaadi mõjureid, et Venemaal on tekkinud rohkem lootust suure hulga reformide läbiviimiseks. "Mistõttu arvan, et meil on tekkinud lootus," märkis Kudrin.

Tema sõnul on valitsuse, võimu ja juhtide vahetuvusel tähtis roll ühiskonna usalduse suurendamisel riigi vastu.

"Sest programmid kuluvad, tekkib väsimus, mõningad lubadused jäävad täitmata," selgitas ta.

"Uus meeskond tuleb alati uute mõtetega, ta saab toetuse oma programmile, mandaadi reformide elluviimiseks. Seepärast see, mis on paljude riikide seadustes kirjas võimu vahetuvuse kohta, eriti poliitilise konkurentsi raames valitsuse vahetumisel, on usalduse toetamise tähtis instrument," sõnas kontrollikoja juht.

Ta kahetses, et Venemaal see päris nii ei toimi.

Kudrin arvas ka, et Mišustin oskab arvestada riigi ja äri huvisid.

"Juht, keda eile valitsuse etteotsa pakuti, tunnetab paremini olukorda äris, oskab tasakaalustada äri ja riigi huvisid," lausus ta.

Kudrini sõnul tegutseb praegune maksuameti juht Mišustin kõige tähtsamal koostöösuunal äriga ja on suutnud töötada välja maksuhaldusmehhanismi.